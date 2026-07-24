Siyasi liderlerden Özgür Özel'e tebrik mesajları!

Özgür Özel ile birlikte CHP’den ayrılan 91 milletvekili de istifalarını sundu. YENİ Parti’nin kuruluş sürecini başlatan Özel, kuruluş evraklarını imzalarken, 91 milletvekili de partinin kurucular kurulu listesinde yer aldı.

Kuruluş belgelerine imza atan Özgür Özel, “ Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun”dedi. YENİ Parti’nin kuruluş dilekçesinin öğle saatlerinde İçişleri Bakanlığı’na teslim edildiği bildirildi. Sürecin tamamlanmasının ardından Özel YENİ Parti’nin genel başkanlığına seçildi.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEBRİK MESAJLARI ART ARDA GELDİ

YENİ Parti’nin kuruluşunun ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Özgür Özel’i telefonla arayarak tebrik etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise sosyal medya hesabı üzerinden tebrik mesajı paylaşarak, Özel’e başarı dileklerini iletti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'den ayrılarak, YENİ Parti'nin kurucu Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'e başarılar diledi.



‘’BAŞARILAR DİLİYORUM. HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"



Davutoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:



"Ülkemizin en büyük gücü; köklü demokrasi geleneğimiz, çoğulcu siyaset anlayışımız ve millet iradesine olan bağlılığımızdır. Sayın Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti’ye başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."



‘’ÇIKTIKLARI BU YOLDA KENDİLERİNE BAŞARILAR DİLİYORUM’’

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın tebrik paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı:

''Siyasi partiler demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Sayın Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti’nin, ülkemizin demokratik ve siyasi kültürüne olumlu katkılar sunmasını temenni ediyor, çıktıkları bu yolda kendilerine başarılar diliyorum.''



BAHÇELİ, ÖZGÜR ÖZEL’İ TELEFONLA ARADI



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel’i telefonla arayarak tebrik etti. İki lider arasında gerçekleşen görüşmede Bahçeli, Özel’e yeni görevinde başarılar diledi.





DEM PARTİ'DEN DE TEBRİK TELEFONU GELDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeni Parti’nin kuruluşu gerekçesiyle Özgür Özel’i telefonla arayarak tebrik etti.