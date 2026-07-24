Son Dakika | CHP'li Sındırgı Belediye Başkanı istifa etti: YENİ Parti'ye katılacağını açıkladı

CHP'li Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı istifa etti. Serkan Sak, YENİ Parti'ye katılacağını açıkladı.

Belediye Başkanı Sak X'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun Dikkatine;

2002'de ilk oyumu kullandığım, 2008'de üyesi olduğum; mahalle sorumluluğu, ilçe yöneticiliği, ilçe başkan yardımcılığı ve iki dönem ilçe başkanlığı yaptığım, Sonrasında Cumhuriyet Halk Partililerin ön seçimiyle belediye başkanı adayı gösterildiğim, ardından da Sındırgılıların büyük teveccühü ile Sındırgı Belediye Başkanı olduğum, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim iki büyük eserimden biri." dediği, çok sevdiğim CHP'den bugün itibarıyla üzülerek ayrılıyorum.

Türkiye'de YENİ bir hikâye, YENİ bir başlangıç için YENİ Parti'ye geçeceğim. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Yolumuz açık olsun."

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ın X paylaşımı (24 Temmuz 2026)

CHP'DE GÖZLER BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇEVRİLDİ

Özgür Özel'in 91 milletvekili ile YENİ Parti'yi kurmasının ardından gözler belediye başkanına çevrildi. Özel'in yeni partisine CHP'den çok sayıda geçişin yaşanması bekleniyor.