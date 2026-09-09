Silivri’de ‘İmamoğlu’na maç engeli’ tartışması büyümüştü: Başsavcılıktan açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile İBB davası kapsamında Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan tutukluların Süper Lig maçlarını izlemelerinin engellendiği yönündeki iddialar, tutuklu hakları ve cezaevi koşullarını yeniden kamuoyu gündemine taşıdı.

Sosyal ve siyasal alanda geniş yankı uyandıran tartışmalar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaparak kısıtlama iddialarını yalanladı.

"ENGELLEME İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Başsavcılık, Süper Lig maç yayınlarının izlenmesinin herhangi bir engel veya keyfi kararla durdurulmadığını savunarak iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yargılaması kapsamında tutuklu bulunan kişilerin, Marmara Ceza İnfaz Kurumunda Süper Lig maçlarını izlemelerinin engellendiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Ceza infaz kurumlarında hâlihazırda 50 televizyon kanalı ücretsiz olarak izlenebilmektedir.

Süper Lig maç yayınlarına ilişkin abonelik bedeli bugüne kadar hükümlü ve tutukluların emanet para hesaplarından elde edilen temettü gelirleriyle karşılanmıştır. beIN SPORTS’un ceza infaz kurumlarına yönelik aboneliği ticari statüye dönüştürmesi nedeniyle 2026-2027 sezonu abonelik bedelinin bu kaynaktan karşılanması mümkün olmamış; ayrıca hükümlü ve tutukluların çoğunluğundan yeni abonelik yönünde talep gelmemiştir.

"KİŞİYE ÖZEL BİR UYGULAMA DEĞİL"

Yaşanan durumun kişilere ya da gruplara yönelik ayrımcı bir muamele teşkil etmediğini savunan Başsavcılık açıklamasını şöyle tamamladı:

Dolayısıyla yaşanan durum herhangi bir kişi veya gruba yönelik özel bir uygulamadan değil, abonelik statüsündeki değişiklik ve çoğunluk talebi bulunmamasından kaynaklanmaktadır.”