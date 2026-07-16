Silivri’de CHP yürüyüşü: Özgür Çelik’ten 'AK Parti yargısının arkasına saklanıyorsunuz' çıkışı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri’de düzenlenen yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, görevden alma kararlarına sert tepki göstererek, “Demokratik yollarla seçilemediniz. Şimdi AK Parti yargısının kararlarının arkasına saklanarak CHP’yi dizayn etmek istiyorsunuz“ dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, "Geçim, Özgürlük, Adalet, Seçim" sloganıyla Silivri'de geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirdi.

"KAYYUMLAR GİDECEK BİZ KALACAĞIZ" SLOGANLARI ATILDI

Silivri sokaklarında düzenlenen yürüyüşte CHP'liler, "Özgür İstanbul, özgür Türkiye", "Hak, hukuk, adalet", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Faşizme karşı omuz omuza", "Kayyumlar gidecek biz kalacağız" sloganları attı.

"AK PARTİ YARGISININ ARKASINA SAKLANARAK CHP’Yİ DİZAYN ETMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"

Yürüyüşün ardından mutlak butlan kararıyla CHP’ye getirilen Kılıçdaroğlu MYK’sının görevden alma kararlarını eleştiren Özgür Çelik, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Türkiye’de her gün neden il başkanlarını görevden alıyorsunuz? Hadi kurultayla ilgili dava var. Seçilmiş kadın kolu başkanınında, il başkanından, gençlik kolları başkanından ne istiyorsunuz? Çünkü şöyle bir derdiniz var. Kurultayla göreve gelmediniz, kongreleri kaybettiniz. Demokratik yollarla seçilemediniz. Şimdi AK Parti yargısının kararlarının arkasına saklanarak CHP’yi dizayn etmek istiyorsunuz”