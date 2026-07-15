Can Güner'in tutuklanması protesto edildi: 'Tek suçu Özgür Özel'in yol arkadaşlarından biri olması'

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından Çankaya Belediyesi önünde protesto düzenlendi.

Eylemde konuşan CHP Çankaya İlçe Başkanı Ali Balta, Güner'in tutuklanmasına tepki göstererek, "Hüseyin Can Güner'in tek suçu ne biliyor musunuz? Hüseyin Can Güner'in suçu, 'Yürünecekse yol Özgür Özel'le yürünür' demesidir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in en yakın yol arkadaşlarından biri olmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşüne inanmasıdır. Halkçı belediyecilikten ve sosyal demokrat siyasetten bir adım geri atmamasıdır" dedi.

Ali Balta, Güner'in tutuklanmasına tepki göstererek, tutuklamanın hukuki gerekçelerle açıklanamayacağını ve bunun yargılama yapılmadan suçlu ilan edilmeleri anlamına geldiğini söyledi.

"HUKUKEN DE VİCDANEN DE AÇIKLAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Güner'in soruşturmayı öğrendiği anda Ankara dışında olmasına rağmen kente dönerek kendi iradesiyle ifade verdiğini vurgulayan Balta, şunları söyledi:

"Sayın Hüseyin Can Güner'in sabit ikametgâhı bellidir. Görevi bellidir. Sorumluluğunu taşıdığı kamu kurumu bellidir. Soruşturmayı öğrendiği anda Ankara dışında olmasına rağmen vakit kaybetmeden dönmüş, kendi iradesiyle adli mercilerin karşısına çıkmış ve ifade vermiştir. Kaçmamıştır. Saklanmamıştır. Hiçbir çağrıdan kaçınmamıştır. Soruşturmaya konu bütün belgeler belediyenin resmî kayıtlarındadır. İlgili evraklar devletin erişimindedir. Bütün bunlar ortadayken, kaçma şüphesinden ya da delilleri karartma ihtimalinden söz edilmesini hukuken de vicdanen de açıklamak mümkün değildir.

Biz soruşturmaya karşı değiliz. Biz denetime karşı değiliz. Kamu görevi yapan herkes gibi belediyeler de elbette denetlenebilir. İncelensin, araştırılsın her belge değerlendirilsin. Ancak yargılama yapılmadan insanların özgürlüklerinden mahrum bırakılmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü hukuk devletinde tutuklama bir ceza değil, istisnai bir koruma tedbiridir."

"ORTADA KAMU ZARARI DEĞİL, KAMU YARARI VARDIR" DEDİ

Balta, soruşturmaya konu olan ihalenin belediye tarafından kamu yararı gerekçesiyle iptal edildiğini belirterek, bu karar sayesinde belediyenin her ay yaklaşık 4 ila 5 milyon lira fazla ödeme yapmasının önüne geçildiğini söyledi.

Kamu İhale Kurulu'nun iptal kararını hukuka uygun bulduğunu, Danıştay'ın da belediyeyi haklı bulduğunu ifade eden Balta, şöyle konuştu:

"Bu ihale iptal edilmeseydi belediyemizin kasasından her ay yaklaşık 4 ila 5 milyon lira daha fazla ödeme çıkacaktı. İhalenin iptal edilmesiyle kamu kaynağı korunmuştur. Yani ortada kamu zararı değil, kamu yararı vardır. Daha da önemlisi, söz konusu ihale iptalinin Kamu İhale Kurulu tarafından hukuka uygun bulunduğu, devamındaki yargısal süreçte de Danıştay tarafından belediyemizin haklılığının ortaya konulduğu bilinmektedir. Bu nedenle kamu yararı sağladığı ifade edilen bir işlemin bugün tutuklama gerekçesi yapılan bir soruşturmanın merkezine yerleştirilmesi, kamu vicdanında haklı olarak soru işaretleri oluşturmaktadır. Ortada belediyeyi zarara uğratan somut bir sonuç yoktur. Ortada kişisel menfaat elde edildiğine ilişkin somut bir delil yoktur"

"HÜSEYİN CAN GÜNER'İN TEK SUÇU..."

Konuşmasının devamında Güner'in kaçma ya da delilleri karartma şüphesi bulunmadığını yineleyen Balta, tutuklamanın siyasi nedenlerle yapıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir başka gerçeğin de altını çizmek istiyoruz. Hüseyin Can Güner'in tek suçu ne biliyor musunuz? Hüseyin Can Güner'in suçu, 'Yürünecekse yol Özgür Özel'le yürünür' demesidir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in en yakın yol arkadaşlarından biri olmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşüne inanmasıdır. Halkçı belediyecilikten ve sosyal demokrat siyasetten bir adım geri atmamasıdır. Ama buradan açıkça ifade ediyoruz: Hüseyin Can Güner'den bir suçlu yaratamazsınız. Onun mensubu olduğu iki örgüt vardır. Biri, genç yaşından itibaren emek verdiği Cumhuriyet Halk Partisi ve onun gençlik örgütleridir. Diğeri ise hukukçu kimliğiyle üyesi olduğu Ankara Barosudur. Bunun dışında gösterebileceğiniz karanlık bir yapı da yoktur, gizli bir ilişki de yoktur.

Hüseyin Can Güner'den hırsız çıkaramazsınız, yolsuz çıkaramazsınız. Kamu malına el uzatan bir insan çıkaramazsınız. Çünkü onun geçmişinde şaibe değil, emek vardır. Çıkar değil, kamu hizmeti vardır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Hukuki itirazlarımızı sonuna kadar kullanacağız. Dosyadaki her çelişkinin, her hukuki tartışmanın ve her usul eksikliğinin takipçisi olacağız. Bu mücadeleyi yalnızca Belediye Başkanımız için değil; Birlikte tutuklanan bürokratlarımız için, aileleri için, Çankaya halkının iradesi için ve bu ülkede hukukun üstünlüğüne inanan herkes için sürdüreceğiz. Hiç kimsenin en küçük bir tereddüdü olmasın. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacaktır. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır. Ve o gün geldiğinde, bugün söylediklerimizin ne kadar haklı olduğu herkes tarafından görülecektir."

"OPERASYONUN ŞEKLİ ADALET DUYGUSUNU ZEDELEYECEK NİTELİKTEDİR"

Balta'nın ardından söz alan, geçtiğimiz günlerde CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından görevden alınan CHP Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık da belediyeye yönelik operasyona tepki gösterdi.

Operasyondan önce Hüseyin Can Güner'in sosyal medyada hedef gösterildiğini öne süren Işık, "Operasyonun şekli, yapılma yöntemi, adalet duygusunu zedeleyecek ve toplumsal vicdanı yaralayacak niteliktedir." dedi.

"OLUP BİTENLER, NE HUKUKUN EVRENSEL İLKELERİNE UYAR NE DE İNSANLIĞIN VİCDANINA SIĞAR"

Çankaya Belediyesi'nin gerçekleştirdiği projelerle örnek bir belediye olduğunu ifade eden Işık, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Bugüne dek gerçekleştirdiği projelerle başta Çankayalılar olmak üzere Ankaralıların gündelik hayatını kolaylaştırmış; geleceğine ilişkin de kalıcı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Her bir projesi, bütün Türkiye’de örnek alınmış bir belediyeden söz ediyoruz. Hüseyin Can Başkanımız da, genç yaşta üstlendiği büyük sorumluluğun gereği olarak, iki yıl içinde Çankaya’da kalıcı izler bırakmış bir başkandır. Onun ‘sudan sebepler’ ile tutuklandığını biliyoruz. Olup bitenler, ne hukukun evrensel ilkelerine uyar ne de insanlığın vicdanına sığar"

"CHP’YE YAPILAN BUTLAN OPERASYONUNUN BİR DEVAMIDIR"

Işık, Güner'in tutuklanmasının simgesel bir anlam taşıdığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Hüseyin Can Başkanımızı tutuklatanlara sesleniyorum; Çankaya’nın vicdanını köreltemeyeceksiniz. Hüseyin Can Başkanımızı tutuklayarak, Çankaya’nın iradesini teslim alamayacaksınız. Buradan bir kez daha yüksek sesle dile getiriyorum. Daha önce de dile getirdiğimiz gibi Hüseyin Can Başkanımızı gözaltına alıp tutuklamak, CHP’ye yapılan butlan operasyonunun bir devamıdır. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in başkanlığında iktidar adayı haline gelen partiyi güçsüz ve halkın gönlünden düşürmek isteyenlerin isteğidir, bu operasyonlar" (ANKA)