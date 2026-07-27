Sezgin Tanrıkulu'ndan Deniz Göktaş çıkışı: 1 aydır iddianame hazırlanmadı

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Çorlu Karatepe Cezaevi'nde komedyen Deniz Göktaş'ı ve avukat Mehmet Pehlivan'ı ziyaret etti.

''YAKLAŞIK BİR AYDIR CEZAEVİNDE OLMASINA RAĞMEN HALA İDDİANAMESİ HAZIRLANMADI''

Sezgin Tanrıkulu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Çorlu Karatepe Cezaevinde komedyen Deniz Göktaş, meslektaşım Mehmet Pehlivan ve diğer dostlarımızla görüştüm. Kara mizah ve politik esprileriyle tanınan Deniz Göktaş, hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Bugün itibarıyla yaptığı itirazlar da reddedildi. Yaklaşık bir aydır cezaevinde olmasına rağmen hala iddianamesi hazırlanmadı. Ne yazık ki Türkiye'de mizah yapmanın, politik espri üretmenin dahi suç sayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Deniz Göktaş şu anda kuyu tipi cezaevinde tutuluyor. Sağlığı iyi. Soran tüm dostlarına selam ve sevgilerini iletiyor.

''MEHMET PEHLİVAN DA ADETA AVUKATLIK GÖREVİNİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRDİĞİ İÇİN CEZAEVİNDE''

Meslektaşımız avukat Mehmet Pehlivan da adeta avukatlık yaptığı, görevini layıkıyla yerine getirdiği için cezaevinde. Hukuken çoktan tahliye edilmiş olması gereken bir dosyada, hukuksuz tutukluluğu devam ediyor. Sağlığı iyi. O da soran herkese selam ve sevgilerini gönderiyor. Çorlu'dan herkese selam ve sevgiler.",

(ANKA)