Seçmenden Özgür Özel'e "Açık ara birinci olursun" mesajı! Ama tek bir şartla

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın son anketi, CHP Lideri Özgür Özel’in butlan nedeniyle partisinden ayrılıp yeni bir parti kurması halinde büyük destek alabileceğini ortaya koydu.

Ancak anketi yapan şirketin yöneticisi Can Selçuki, seçmenin ilk beklentisinin Özel’in öncelikle kurultay için tüm gücüyle mücadele etmesi olduğunu söyledi.

Selçuki’nin aktardığına göre; araştırma, Özel’in muhalefet seçmeninde güçlü bir karşılık bulabileceğini gösterirken, seçmenin önemli bir bölümünün ilk olarak ayrı bir parti kurulmasını değil, Özel’in CHP içinde kalarak kurultay yoluyla mücadele etmesini istediğini ortaya koydu. Fakat Özel, tüm yolları zorladıktan sonra bir parti kurarsa AKP, MHP ve TİP dahil birçok partiden oy alabileceği araştırmada ortaya konuldu.

ÖZEL'İN OLASI PARTİSİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN ANKET

CHP’de yaşanan tartışmalar sürerken, CHP Lideri Özgür Özel’in yeni parti kurması ihtimali de siyaset kulislerinin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, köşesinde İstanbul Ekonomi Araştırma’nın bu ayın başında yaptığı son anketin sonuçlarını aktardı. Can Selçuki’nin yönettiği araştırmada, 26 şehirde 2 bin kişiye “Özgür Özel, CHP’den ayrılıp kendi partisini kursa…” sorusu yöneltildi.

Ankete göre Özel’in olası yeni partisi, CHP tabanının yaklaşık üçte ikisini yanına çekiyor. Yeni parti, muhalefet ve merkez seçmenden de ciddi destek alıyor.

Selçuki, tabloyu şu sözlerle anlattı:

“Böyle bir parti tek başına en büyük blok olarak beliriyor, CHP tabanının üçte ikisine yakınını ardından sürüklüyor, İYİ Parti’den TİP’e, Zafer’den Saadet’e kadar muhalefetten ve merkezden ciddi kopuşlar topluyor.”

Selçuki, anket sonucuna rağmen temkinli konuştu. Çünkü ortada henüz kurulmuş bir parti yok. Partinin adı, programı, kadrosu ve sahadaki performansı bilinmiyor.

Selçuki bu nedenle yüksek oranların doğrudan sandık sonucu gibi okunamayacağını belirtti:

“Var olmayan bir partiye verilen destek, oyları değil, ruh halini ölçer. Seçmen boş bir ekrana kendi beklentisini, kızgınlığını, keşkesini yansıtır. Bu yüzden, çıkan yüksek oranlar bir potansiyelin gölgesidir; gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği o partinin karakterine bağlıdır. Kim kurar, neyi temsil eder, nasıl performans gösterir, bunları bilmeden o oran üzerine konuşmak spekülasyondur. Asıl tabloyu, oy oranlarının nasıl kaydığına bakınca görüyoruz.”

EN BÜYÜK KAYIP BUTLANCILARDA

Selçuki’ye göre CHP Lideri Özgür Özel’in yeni parti kurması halinde en büyük oy kaybını Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP yaşıyor. Bu senaryoda butlan CHP'sinin yaklaşık 20 puan kaybettiği görülüyor.

AKP’den 4-5 puanlık bir kopuş yaşanıyor. MHP’nin kaybı ise 1 puan civarında kalıyor. DEM Parti ve İYİ Parti’den yaklaşık üçer puan, Zafer Partisi’nden ise 1 ila 1,5 puanlık geçiş olduğu görülüyor.

Selçuki, yeni partinin bu kopuşlarla açık ara birinci parti haline geldiğini ancak bunun iktidar-muhalefet dengesini değiştirmediğini vurguladı:

“Kopan oylar yeni partide birikiyor ve onu açık ara birinciliğe taşıyor ama bu tablo iktidarı zayıflatmıyor, yalnızca muhalefeti yeniden harmanlıyor. İktidar ile muhalefet arasındaki denge yerinde kalıyor; oynayan tek değişken, muhalif oyun hangi isim altında toplandığı. Bir partinin ‘en büyük’ görünmesi, sandıkta muhalefeti büyüttüğü anlamına gelmez; çoğu zaman aynı oyu farklı kaba boşaltır.”

SEÇMEN MÜCADELE İSTİYOR

Anketin en dikkat çeken sonucu ise CHP Lideri Özgür Özel’e yönelik beklentide ortaya çıktı. Selçuki’ye göre seçmen, Özel’i güçlü bir alternatif olarak görüyor. Ancak onu mevcut çatının dışına çıkarmak istemiyor.

“Özel ne yapmalı?” sorusuna verilen yanıtlarda toplumun büyük bölümü, Özel’in ayrı parti kurmasından yana değil. Seçmenin önemli bir kısmı, Özel’in CHP’de kalmasını ve kurultay yoluyla mücadele etmesini istiyor.

Ayrı parti kurulmasını isteyenlerin oranı ise yaklaşık beşte bir seviyesinde kalıyor. Benzer büyüklükte bir kesim de Kılıçdaroğlu’nun dönmesini ya da Özel’in bu sürece hiç karışmamasını savunuyor.

Selçuki, bu tabloyu “Seçmen Özel’i alternatif olarak görmek istiyor ama onu mevcut çatının dışına itmek istemiyor” sözleriyle özetledi.

Selçuki’ye göre anket, Özgür Özel’in muhalif seçmen üzerindeki etkisini gösteriyor. Ancak ölçülen şey henüz bir parti oyu değil. Daha çok bir isim etrafında biriken beklenti ve arayış.

Selçuki, bu beklentinin gerçek bir oy oranına dönüşmesi için partinin kurulması, kampanya yürütmesi ve sahada performans göstermesi gerektiğini belirtti.

Selçuki, “Bu beklentinin orana dönüşmesi için öncelikle ortada bir parti, bir kampanya ve bir performans olması gerekir. Bugün masada bunların hiçbiri yok” diyor.