Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Seçimin ardından sonuçları Bahçeli'ye göstermeye gitti: Emir ve talimatlarını aldık

Seçimin ardından sonuçları Bahçeli'ye göstermeye gitti: Emir ve talimatlarını aldık

Ankara Ticaret Odası meslek komitesi seçimlerinde 43 meclis ve 25 komite üyeliği kazandıklarını belirten MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, sonuçları sunmak üzere Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Seçimin ardından sonuçları Bahçeli'ye göstermeye gitti: Emir ve talimatlarını aldık
Son Güncelleme:

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) meslek komitesi seçimlerinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Doğan, seçimlerde 43 meclis üyeliği ve 25 komite üyeliği kazandıklarını belirtti.

Seçimin ardından sonuçları Bahçeli'ye göstermeye gitti: Emir ve talimatlarını aldık - Resim : 1

Belediye seçimlerindeki yöntem baroya da mı sıçrıyor? Kaybeden aday itiraz ettiBelediye seçimlerindeki yöntem baroya da mı sıçrıyor? Kaybeden aday itiraz etti

"EMİR VE TALİMATLARINI ALDIK"

Doğan, paylaşımında şunları kaydetti:

“Dün gerçekleştirilen Ankara Ticaret Odası (ATO) Meslek Komitesi Seçimleri’nde 43 Meclis Üyeliği, 25 Komite Üyeliği kazanmamızın ardından, MYK Üyemiz Sn. Seçkin Odabaşı ile birlikte Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi’yi makamında ziyaret ederek seçim sonuçlarını arz etmiş, emir ve talimatlarını aldık.

Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi’nin emrinde; durmadan, yorulmadan, inançla çalışmaya devam edeceğiz.” (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
MHP Devlet Bahçeli Seçim Ankara
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro