Seçimin ardından sonuçları Bahçeli'ye göstermeye gitti: Emir ve talimatlarını aldık
Ankara Ticaret Odası meslek komitesi seçimlerinde 43 meclis ve 25 komite üyeliği kazandıklarını belirten MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, sonuçları sunmak üzere Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) meslek komitesi seçimlerinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin açıklama yapan Doğan, seçimlerde 43 meclis üyeliği ve 25 komite üyeliği kazandıklarını belirtti.
"EMİR VE TALİMATLARINI ALDIK"
Doğan, paylaşımında şunları kaydetti:
“Dün gerçekleştirilen Ankara Ticaret Odası (ATO) Meslek Komitesi Seçimleri’nde 43 Meclis Üyeliği, 25 Komite Üyeliği kazanmamızın ardından, MYK Üyemiz Sn. Seçkin Odabaşı ile birlikte Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi’yi makamında ziyaret ederek seçim sonuçlarını arz etmiş, emir ve talimatlarını aldık.
Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi’nin emrinde; durmadan, yorulmadan, inançla çalışmaya devam edeceğiz.” (ANKA)