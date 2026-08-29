Şamil Tayyar'dan İdris Naim Şahin için çok konuşulacak iddia

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, İdris Naim Şahin’in ifadeye çağrılmasının ardından dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Tayyar, Şahin’in AKP’den kopuşunun arkasında “kaset” ve “şantaj” olabileceğini öne sürdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymancılar olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurma kararı aldı.

Soruşturmada, Şahin adına tahsis edilen çakarlı araçlardan birinin Hilmi Tuna Kuriş’in firar girişiminde kullanıldığı iddia edildi. Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar da savcılığın kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tayyar, Şahin’e tahsis edilen üç aracın amacı dışında kullanıldığını ileri sürdü. Savcılığın kararını “geç ama doğru” bulduğunu belirten Tayyar, Şahin’in AKP’den kopuşuna ilişkin “kaset” ve “şantaj” iddialarını gündeme getirdi.

KASET VE ŞANTAJ İDDİASINI GÜNDEME GETİRDİ

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Nihayet beklenen oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesine başvuruyor.

Kendisine tahsisli çakarlı üç aracı amacı dışında kullanılıyordu.

Özellikle birisi Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılma girişiminde kullanılmıştı.

Savcılığın bu kararını geç ama doğru buluyorum.

Dilerim, vesile olur, Şahin kendini AK Parti’den koparan “kaset” iddialarına da açıklık getirir.

Eğer bir şantaja maruz kalmışsa yıllar sonra olsa da yüzleşmesi faydalı olur.

Cumhurbaşkanımız Erdogan’ın 2019’da “paçasını terör örgütlerine kaptırmış” dediği Şahin, böylece kendini de özgürleştirebilir.

Bakalım, bu sorgudan sürpriz çıkacak mı?"