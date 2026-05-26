Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu heyetiyle bayramlaşmama kararı

Saadet Partisi'nin Kurban Bayramı programı belli oldu.

Bu kapsamda parti heyetinin, tartışmalı 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Merkezine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu heyeti yerine, TBMM'deki seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel heyetiyle bayramlaşacağı belirtildi.

SAADET PARTİSİ CHP TBMM GRUBUNU ZİYARET EDECEK

Saadet Partisi, iki ayrı heyet halinde siyasi partileri ziyaret edecek. İlk heyet; BBP, Anavatan Partisi, MHP, DSP, CHP, AKP, Yeniden Refah Partisi, BTP, Türkiye İttifakı Partisi ve CHP TBMM Grubuna ziyarette bulunacak.

İlk heyette Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ile Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tunçtan yer alacak.

Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Saydam, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Genel Merkez Gençlik Kolları Bölge Başkanı Ramazan Demir'in yer aldığı ikinci heyet ise Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, DYP, Hür Dava Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, DEM Parti, Milli Yol Partisi, Zafer Partisi, Anahtar Parti ve Gelecek Partisini ziyaret edecek. (AA)

KILIÇDAROĞLU HEYETİYLE BAYRAMLAŞMAYACAK PARTİ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Saadet Partisi'nin de CHP TBMM Grubunu ziyaret etme kararı almasının ardından, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacağını açıklayan parti sayısı 7'ye yükseldi.

Saadet Partisi ile birlikte Kılıçdaroğlu heyetini ziyaret etmeme kararı alan partiler şu şekilde sıralandı: