BTP Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacaklarını açıkladı

DEM Parti ve İYİ Parti'nin ardından Bağımsız Türkiye Partisi de Kemal Kılıçdaroğlu ile değil de seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in heyetiyle bayramlaşacaklarını açıkladı.

Son Güncelleme:

Tartışmalı 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesiyle CHP Lideri Özgür Özel çalışmalarını TBMM'de yürüteceğini açıklamıştı.

Özel'in kararının ardından Kurban Bayramı'nda diğer partilerin hangi heyetle bayramlaşacağı ise merak konusu oldu.

AKP ve MHP'nin CHP Genel Merkezinde Kılıçdaroğlu heyetiyle bayramlaşması beklenirken DEM Parti ile İYİ Parti ise Özgür Özel heyetiyle bayramlaşacaklarını açıklamıştı.

BTP DE KILIÇDAROĞLU İLE BAYRAMLAŞMAYACAK

TBMM'deki Özgür Özel heyetiyle bayramlaşma kararı alan partilere bir yenisi daha eklendi.

Bağımsız Türkiye Partisi'nden (BTP) yapılan açıklamada, bayramlaşma programı kapsamında parti heyetinin Meclis'teki CHP'liler ile bayramlaşacağı belirtildi.

BTP'nin Kurban Bayramı programı şu şekilde:

  • Cumhuriyet Halk Partisi (Meclis)
  • İYİ Parti
  • Zafer Partisi
  • Anavatan Partisi
  • Anahtar Parti
  • Vatan Partisi
  • Demokrat Parti
  • Milli Yol Partisi
  • Saadet Partisi
  • Adalet Partisi
  • Yeniden Refah Partisi
  • Demokratik Sol Parti
  • Demokrasi ve Atılım Partisi

