Özkan, Konuralp ve Özkoç'tan butlan yönetimine ihraç tepkisi: Reddediyoruz

Butlan yönetiminin CHP'li 9 milletvekili hakkında "ihraç" talep etmesine CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç tepki gösterdi. Paylaşılan açıklamada, "Bu sevk kararı aynı zamanda mevcut siyasi iktidarın aparatına dönüşmüş, bağımsızlığı neredeyse ortadan kalkmış, toplumsal güvenini kaybetmiş yargı düzenine arkadaşlarımızın teslimi anlamına da gelmektedir; reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KURULTAY ÇAĞRISI

CHP'ye yönelik mutlan butlan kararının ardından Genel Başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaorğlu'nun yönetimi, 9 milletvekilini ihraç talebiyle disipline sevk etti. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç, partilerinden 9 milletvekilinin "kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak" Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesine tepki gösterdi.

Ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Siyasi parti tüzükleri, parti içi hukukun temel metinleridir. Partinin nasıl ve hangi usullerle yönetileceğini, üyelerin hak ve sorumluluklarını, adaylık ve yönetime katılım süreçlerinin temel ilkelerini belirler. Dahası, tüzükler yalnızca partiyi ve üyeleri bağlayan kurallar bütünü değildir; aynı zamanda her bir üyeyi parti yönetimlerine karşı koruyan ve yönetimlerin üyelerine yönelik yükümlülüklerini kayıt altına alan temel güvencelerdir. Bu çerçevede, dokuz arkadaşımızın; mutlak butlan kararı sonrasında oluşan CHP MYK’sı tarafından, partimizin yürürlükteki tüzüğünün açık hükümlerine aykırı biçimde disipline sevk edilmesini kabul etmiyoruz. Bu sevk kararı aynı zamanda mevcut siyasi iktidarın aparatına dönüşmüş, bağımsızlığı neredeyse ortadan kalkmış, toplumsal güvenini kaybetmiş yargı düzenine arkadaşlarımızın teslimi anlamına da gelmektedir; reddediyoruz.

Bu bağlamda, dokuz arkadaşımız hakkında alınan disipline sevk kararının yalnızca parti tüzüğüne değil; hukuk devletinin evrensel ilkelerine ve Anayasa’nın koruması altındaki masumiyet karinesine de aykırı olduğunu vurguluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ihtiyacı, üyelerini suçlu ilan eden disiplin mekanizmaları değil; hukuku, parti içi demokrasiyi ve tüzük hükümlerini eksiksiz uygulayan bir yönetim anlayışıdır. Bunun yolu da vakit geçirmeksizin yapılması gereken olağanüstü kurultaydan geçmektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz." (ANKA)