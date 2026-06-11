Son Dakika | Butlan CHP'si istifaları kabul etmedi! "Biz atandık dilekçeleri mahkemeye sunun"

CHP’de mahkeme kararıyla yönetime gelen Kemal Kılıçdaroğlu ekibi, Parti Meclisi’nden gelen istifaları kabul etmedi. Butlan CHP’sinin sözcüsü Müslim Sarı, istifa dilekçelerinin CHP Genel Merkezi’ne değil, Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’ne sunulması gerektiğini söyledi. Sarı ayıca PM'de kaç kişinin kaldığının da önemi olmadığını iddia etti.

Sarı, “Tabii istifa tek taraflı bir işlem ama birtakım usul ve esaslara da uymak gerekir. İstifaların aslında muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi değil. Biz bunu bilgi amaçlı olarak değerlendirdik. Arkadaşlarımız bize bilgi vermek istemişler. Çünkü biliyorsunuz, İstinaf Mahkemesi'nin, yani Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin yetkilendirmesiyle göreve gelmiş kişiler olduğumuz için bizler, istifaların ya da görevi kabul etme/etmeme durumlarının da ilgili idare tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız istifalarını 36. Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunmaları gerekiyor. Ve o adliye mahkemesi de kendi değerlendirmesini yaparak onu kendi sisteminden ilan edecek.” dedi.

Sarı, açıklamasında Parti Meclisi’nin 21 Mayıs’tan sonraki ilk toplantısını yaptığını belirtti. Süreçte ilk hedeflerinin partinin yetkili organlarını işler hâle getirmek olduğunu söyleyen Sarı, MYK ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun ardından Parti Meclisi’nin de toplandığını ifade etti.

“57 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİNDE 30 ARKADAŞIMIZ GÖREVİNİ DEVAM ETTİRİYOR”

Toplantının eksik yapıldığını belirten Sarı, 27 Parti Meclisi üyesinin istifa dilekçesinin Genel Sekreterliğe ulaştığını söyledi.

Sarı, “Şöyle bir şey söyleyeyim her şeyden önce; eksik toplandı bu Parti Meclisi. Biz bütün arkadaşlarımızın birlikte olduğu, tartıştığı bir parti meclisi olmasını isterdik ama bize ulaşan liste 27 parti meclisi üyesi arkadaşımızın istifa dilekçeleri oldu Genel Sekreterliğimize. Liste elimde, 26 artı 1 arkadaşımız da sonradan eklenmiş, 27 arkadaşımız. 57 kişilik parti meclisinde 30 arkadaşımız bugün itibariyle parti meclisi görevini devam ettiriyor, 27 arkadaşımız ise istifa iradelerini ortaya koydular.” diye konuştu.

Sarı, istifaların CHP Genel Merkezi açısından yalnızca bilgilendirme niteliğinde olduğunu savundu.

“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin yapacağı bir işlem yok. Bu işlem Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yapılacak.” diyen Sarı, göreve icra dairesinden gelen tebligatla başladıklarını söyledi.

“KAÇ KİŞİ KALDIĞININ BİR ÖNEMİ YOK”

Sarı, istifaların ardından PM’nin düşüp düşmediği ve kurultay sürecinin başlayıp başlamayacağı tartışmalarına da yanıt verdi.

Sarı, mahkeme kararı nedeniyle PM’nin üye sayısına ilişkin tüzük hükmünün bu süreçte uygulanamayacağını savundu:

“Parti meclisinin istifalarla işlevsiz hale getirilmesi aslında yargının vermiş olduğu karara da karşı bir duruş anlamına geliyor. Yani o kararın uygulanmasını ortadan kaldırmaya dönük bir yaklaşım. Şimdi parti meclisinin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararında var zaten. Dolayısıyla parti meclisi üye sayısının kaç olduğunun, kaç kişi kaldığının bir önemi yok. Tüzüğümüzdeki amir hüküm, yani 40 sayısının altına düşüldüğünde yedekler geldikten sonra bile üçte iki çoğunluğunun altına düşülmesi hükmünün burada uygulanamayacağı çok açık.”

Sarı, Parti Meclisi’nin çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, “Dolayısıyla parti meclisi görevine devam ediyor ve parti meclisi katılanların salt çoğunluğuyla karar almaya devam edecek önümüzdeki dönem. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir hukuki beis yok.” dedi.

“BU YOLDAN KURULTAYA GİDİLMESİ HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL”

Sarı, istifalarla PM’nin düşmüş sayılması ve bu yolla kurultaya gidilmesi görüşüne de karşı çıktı.

Siyasi Partiler Kanunu’na işaret eden Sarı, olağanüstü durumlarda partinin en üst karar organlarının, partinin tüzel kişiliğini ortadan kaldırmak, tüzük ve program değişikliği yapmak dışında işlem yapabileceğini savundu.

Sarı, “Dolayısıyla hem ilgili mahkeme kararı bakımından hem de Siyasi Partiler Kanunu bakımından konu son derece açıktır. Dolayısıyla bu istifalar karşısında parti meclisinin çalışmaması, düşmüş sayılması, bu yoldan da bir kurultaya doğru gidilmesi konusu hukuken mümkün değildir. Dolayısıyla bunu tekrar ben sizin dikkatlerinize sunmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

OLAĞAN KURULTAY TAKVİMİ BAŞLATILACAK

Sarı, buna karşın kurultay kapısını tamamen kapatmadıklarını söyledi. Yeni yönetimin, krizden çıkış yolunun siyasal müdahale olduğunu düşündüğünü belirten Sarı, bunun da kurultayla mümkün olabileceğini ifade etti.

Sarı, olağanüstü kurultay için tarih verilemediğini, çünkü mahkeme kararının kesinleşmediğini söyledi. Bu nedenle olağan kurultay sürecinin başlatılması için çalışma yapılacağını açıkladı.

Sarı, “Biz bugün parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız.” dedi.

Olağanüstü kurultayın neden tercih edilmediğini de açıklayan Sarı, “Ancak bu tarihi mevcut mahkeme kararı çerçevesinde belirleyemiyoruz. Çünkü kesinleşmemiş bir yargı kararı var ve bu yargı kararının ne zaman kesinleşeceğini de öngöremiyoruz.” diye konuştu.

YENİ DİSİPLİN SEVKİ YOK

Sarı, gazetecilerin yeni disiplin sevkleri olup olmadığına ilişkin sorusuna, “Hayır, disiplinle ilgili bir değerlendirme yapılmadı. Yani yeni bir durum yok bununla ilgili. Arkadaki arkadaşımız.” yanıtını verdi.

Daha önce ihraç istemiyle disipline sevk edilen milletvekilleriyle ilgili de konuşan Sarı, sevk yazısının hazırlandığını belirtti.

Sarı, “Sondan başlayayım, Yüksek Disiplin Kurulu kendi gündemini, kendi toplantı zamanlarını kendi belirliyor. Dolayısıyla bizim onunla ilgili bir şey söyleme, yönlendirme şansımız yok. Dünkü disiplin uygulamasından sonra bugün disipline sevk yazısı yazıldı. O yazıda bütün hukuki argümanlar var. Ben özetle şunu söyleyebilirim: CHP tüzüğünün 68'e 1. fıkrası b, f ve g bentleri ile TBMM Grup İç Yönetmeliğinin 24. maddesi. Bizim asıl dayanaklarımız bunlar.” dedi.

“PARTİDE İKİ BAŞLILIK OLUŞMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Sarı, partide çift başlı görüntüye izin vermeyeceklerini de söyledi.

Sarı, “Partide iki başlılık oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Yani böyle bir şeyimiz yok, kırmızı çizgilerimizden biri bu. Yani bir tarafta parti sözcüsü var burada, öbür taraftan parti sözcüsü kimliğini kullanarak konuşan bir arkadaşımız var. İşte burada bir MYK var ama öbür tarafta MYK toplantıları var. Mesela biz bir bayramlaşma yapıyoruz, aynı gün aynı saatte bayramlaşma konuyor. Grup toplantısı yapmaya karar veriyoruz, ilk önce grup toplantısı yapmayacakken "yok biz geleceğiz grup toplantısı yapacağız, genel başkanı konuşturmayacağız" noktalarına gidiliyor. Bu iki başlı yapıyı hiçbir kurum kabul etmez. Dolayısıyla partinin bu kurumsal işleyişine aykırılık teşkil eden çift başlı görüntüyü hiçbir kurum kabul etmeyeceği gibi kurumsallaşmış yüz yılın üzerinde bir tarihi olan Cumhuriyet Halk Partisi de kabul etmez. Bu konudaki düşüncelerimiz nettir.” ifadelerini kullandı.

Sarı, disiplin süreçlerinin rövanş ya da tasfiye amacı taşımadığını iddia etti:

“Yani bir rövanşist bir anlayış içinde, tasfiyeci bir anlayış içinde, biz geldik ve disiplin sopasını gösteriyoruz biçiminde bir anlayış içinde hiç olmadık. Hiçbir zaman olmadık. Tolerans gösterdik, izledik, takip ettik. Ama maalesef arkadaşlar yol alamadık. Yani el uzattığımız zaman yumrukla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla bunu çok daha fazla sürdürme şansımız yoktu, bunu yapmak zorunda kaldık.”

YSK İÇİN “SORARIZ ELBETTE” DEDİ

Sarı’ya, CHP’nin olası bir seçimde seçime girip giremeyeceği konusunda Yüksek Seçim Kurulu’na yazılı başvuru yapılıp yapılmayacağı da soruldu.

Sarı, bu soruya, “Sorarız elbette, sorarız.” yanıtını verdi.

Sarı, konuya ilişkin henüz bilgisi olmadığını da belirterek, “Bu Yüksek Seçim Kuruluna ilişkin de böyle bir girişimde bulunduğumuzu ben bilmiyorum, bende böyle bir bilgi yok ama doğru bir uyarı. Bence bunu yapmalıyız, yaparız önümüzdeki günlerde, ben yetkili kurullarda arkadaşlarımla paylaşacağım.” dedi.

“PARLAMENTODA SADECE BİR TANE GRUP BAŞKANVEKİLİ VAR”

Sarı, ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen isimler arasında iki grup başkanvekilinin de bulunduğunun hatırlatılması üzerine, CHP grubundaki duruma ilişkin değerlendirme yaptı.

Sarı, “Şimdi şöyle arkadaşlar. Biliyorsunuz tedbir kararlı işlemler karar alındığı andan itibaren hüküm ifade ettiği için bu arkadaşlarımızın partiyle olan partili görevleri sona ermiş bulunuyor. Dolayısıyla şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisinin parlamentoda sadece bir tane grup başkanvekili var, iki yer boşalmış durumda. Bu boş koltuklara ilişkin nasıl bir değerlendirme yapılacağı, bunların kimler olacağı zaten Sayın Genel Başkanın takdirinde. Ama bunun yolu yöntemi konusunda da biz yarın bir MYK toplantısı yapacağız, orada değerlendireceğiz.” dedi.

Salı günü grup toplantısı yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya ise Sarı, “Evet, yani bunların hepsi bir bütün olarak değerlendirilmeli.” karşılığını verdi.

“MUTLAK BUTLANA KARŞI ÇIKAN HERKES TASFİYE EDİLMEYECEK”

Sarı, disiplin sürecinin mutlak butlana karşı çıkan herkesi kapsayıp kapsamayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi.

Sarı, “Şimdi şöyle arkadaşlar, tasfiyeci bir anlayış içinde olmadığımızı söyledik. Bizim iki tane temel kriterimiz vardı. Birincisi "arınma siyaseti" çerçevesinde şaibeli olarak kamuoyunda şaibe iddialarının yoğunlaştığı arkadaşlarımızın üzerine yoğunlaştık. Birincisi bu. İkincisi ise partinin tüzel kişiliği ile ilgili, özellikle 21 Mayıs'tan sonra yaşanan süreçlerle ilgili bir değerlendirmelerimiz oldu. Yani bu iki kulvarda yürüyor.” dedi.

Sarı, parti yönetimine karşı çıkan herkesin hedef alınmadığını savundu:

“Dolayısıyla biz böyle değerlendiriyoruz. Biz partinin kurumsallığını korumak zorundayız, böyle bir zorunluluğumuz var. Yani bizim siyasetimize karşı çıkan, bizim durduğumuz yerden bakmayan, bizim gibi algılamayan bütün arkadaşlarımız bizim dışımızdadır ya da biz bunları tasfiye ediyoruz gibi değerlendirmiyoruz.”

Sarı, kurultay sürecine ilişkin takvimin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek açıklamasını tamamladı.