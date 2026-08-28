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Özgür Özel'in Kayseri programı belli oldu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 29 Ağustos Kayseri programının detayları açıklandı.

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Özgür Özel'in Kayseri programı belli oldu
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 29 Ağustos 2026’da Kayseri’de gerçekleştireceği programın detayları belli oldu. Özel, bugün Kocaeli’de yoğun ilgiyle karşılanırken, Kayseri’de iş insanları ve KOBİ’lerle, kadınlarla ve esnafla bir araya gelecek.

ÖZEL’İN KAYSERİ PROGRAMININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Özgür Özel’in 29 Ağustos 2026 tarihli Kayseri programı kapsamında 3 ayrı etkinlik gerçekleştirilecek.

Programın ilk durağında iş insanları ve KOBİ’lerle buluşulacak. Saat 11.00’de yapılacak program basına kapalı olacak.

Özel, saat 12.45’te ise Eskişehir Bağları bölgesinde kadınlarla buluşacak.

Günün son programında saat 14.00’te esnaf ziyareti ve yürüyüş gerçekleştirilecek. Program, Millet Caddesi - Meydan Bürüngez Camii önü olarak belirtildi.

Özgür Özel'in Kayseri programı belli oldu - Resim : 1

YENİ Parti tarafından programın detaylarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN 29 AĞUSTOS 2026 KAYSERİ PROGRAMI

• İş insanları ve KOBİ'lerle buluşma. (Saat: 11.00 / Basına kapalı)

• Kadınlarla buluşma. (Saat: 12.45 / Yer: Eskişehir Bağları bölgesi)

• Esnaf ziyareti ve yürüyüş. (Saat: 14.00 / Yer: Millet Caddesi - Meydan Bürüngez Camii önü)"

Son dakika | Özgür Özel'e Kocaeli'nde yoğun ilgiSon dakika | Özgür Özel'e Kocaeli'nde yoğun ilgi
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kayseri Özgür Özel
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