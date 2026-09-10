Özgür Özel’in Kars programı belli oldu
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 11 Eylül Cuma günü Kars’ta gerçekleştireceği program belli oldu.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 11 Eylül 2026 Cuma günü Kars’ta çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunacak. Özel’in kentteki programı sabah saatlerinde hayvan pazarı ziyaretiyle başlayacak.
İLK DURAK HAYVAN PAZARI
Özgür Özel, saat 07.00’de Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı’nda bulunan hayvan pazarını ziyaret edecek. Saat 10.00’da ise hayvan üreticileriyle basına kapalı bir buluşma gerçekleştirecek.
CUMA NAMAZINI SULTAN ALPARSLAN CAMİİ’NDE KILACAK
Özel’in Kars programındaki bir diğer durağı Cuma namazı olacak. Özel, saat 12.10’da Sultan Alparslan Camii’nde Cuma namazını kılacak.
ESNAF ZİYARETİ VE YÜRÜYÜŞ
Programın son bölümünde ise esnaf ziyaretleri gerçekleştirilecek. Özel, saat 12.45’te Faik Bey Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunacak ve yürüyüş gerçekleştirecek.
YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN 11 EYLÜL 2026 CUMA KARS PROGRAMI
- Hayvan Pazarı Ziyareti. (Saat: 07.00 / Yer: Karadağ Mahallesi, Vali Hüseyin Atak Bulvarı, No: 87/4)
- Hayvan Üreticileri ile Buluşma. (Saat: 10.00 / Basına Kapalı)
- Cuma Namazı. (Saat: 12.10 / Yer: Sultan Alparslan Camii)
- Esnaf Ziyareti ve Yürüyüş. (Saat: 12.45 / Yer: Faik Bey Caddesi)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi