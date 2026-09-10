Son dakika | Özgür Özel yurt halk buluşmaları kapsamında Ardahan'da

Çamlıçatak Köyü sakinleri, tarımdaki girdi maliyetlerinin ve akaryakıt zamlarının üretim döngüsünü tamamen durdurduğunu çarpıcı verilerle aktardı. Geçen yıl 100 bin liraya sattıkları bir dişi dana ile mazot alıp tarlalarını sürebildiklerini belirten üreticiler, bugün aynı fiyata sattıkları hayvanın parasının tarlayı sürmeye yetmediğini ve zarara uğradıklarını söyledi. Ardahan'ın 26 yılda üçte bir oranında göç vererek eridiğine dikkat çeken Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çiftçilerin bankalara olan tüm faiz borçlarını silip ana parayı üç yıla yayacaklarını, genç üreticilere ise "İkinci Bahar Kredisi" vererek can suyu sağlayacaklarını açıkladı.

BİR DANA BİR DEPO YAKITA YETMİYOR

Köy meydanındaki mazot hesabını yeniden gündeme getiren Özgür Özel’e bir köylü kadın yaşadıkları ekonomik çöküşü şu hesapla anlattı:

"Geçen yıl bir tane dişi dana satardık 100 bin liraya, mazot alıp sürümünü yapıyorduk. Şimdi yine bir dana satıyoruz 100 bin liraya; mazot yetmiyor, sürüm yapamıyoruz. Çoluk çocuğum hepsi köyden kaçtı gitti. Hayvancılık bitti."

Köylülerin "Karı koca hayvancılık yaparak beş çocuk büyüttük, şimdi beş çocuk kendine bakamıyor, bize de bakamıyor" feryadı üzerine Özel, üretim araçlarının elden çıkmasının ve maliyetlerin üretimi imkânsız hale getirdiğini ifade etti.

ARDAHAN'IN YÜZDE 33'Ü GÖÇ ETTİ: 500 HANELİK KÖY 170 HANEYE DÜŞTÜ

Bölgedeki nüfus kaybı ve genç işsizliği toplantının en ağır başlıklarından biri oldu. Çamlıçatak'ın eskiden 500 hane olduğunu, yoğun işsizlik ve geçim sıkıntısı sebebiyle 170 haneye kadar gerilediğini aktaran kadınlar, "Köyde genç kalmadı, hepsi işsizlikten göç etti" dedi.

Ardahan'ın resmi nüfus erimesine ilişkin verileri paylaşan Özel, tablonun vahametini şu rakamlarla ortaya koydu:

"Ardahan 2000 yılında, yani 26 sene önce 133 bin nüfusluydu. Şimdi inmiş kaça? 92 bine. Türkiye bu sürede 65 milyondan 85 milyon oldu. Türkiye nüfusu yüzde 30 arttı; Ardahan yüzde 33 küçüldü! Üç kişiden biri gitmiş Ardahan'dan. Giden kim? Hep genç nüfus. Üniversiteden mezun oluyorlar; çalışma alanı yok, iş sahası yok."

ÜNİVERSİTELİ İŞ BULAMIYOR: ÇOCUKLARINI EVLENDİREMİYORLAR

Toplantıya katılan Ardahan Üniversitesi Aşçılık Bölümü mezunu genç bir kadın da mesleğini yapamadığını ve işsiz kaldığını dile getirdi. 6 büyükbaş hayvanı olmasına rağmen para kazanamadığını belirten başka bir köy sakini ise evlilik çağına gelen çocuklarını masraflar ve işsizlik yüzünden evlendiremediğini söyleyerek çaresizliğini ifade etti.

FAİZ BORÇLARINA AF, "İKİNCİ BAHAR" KREDİSİ

Çiftçilerin ve köylülerin banka borçları altında ezildiğini ve sadece faize çalıştıklarını teyit eden Özgür Özel, Yeni Parti’nin tarım ve kalkınma politikasını şu sözlerle duyurdu:

"Büyük bir açmazın içindeyiz, buradan memleketi çıkarmak için uğraşıyoruz. Bu iktidar ne yaptıysa hep böyle açmazlar yarattı. Herkesin bankaya faiz borcu var. Yeni Parti iktidara geldiğinde -bu bizim programımızda da yazıyor- çiftçilerin, hayvancılıkla uğraşanların banka faiz borçlarını bir seferlik tamamen silecek. Ana parayı da 3 yıla bölecek.

Bundan herkes faiz baskısından bir nefes alacak. Ayrıca hiçbir şeyi olmayana, annemin oğluna 'ikinci şans kredisi', 'ikinci bahar kredisi' vereceğiz. Büyükbaş hayvan verilecek, büyükbaş almak için kredi verilecek, işini çevirmesi için kaynak sağlanacak. Tulumbanın suyu kaçtı ya, tıs tıs ediyor, su çıkmıyor. Bir kere bir su dolduracağız ki tulumbadan su çıksın; gençler sonra o tulumbadan çok su akıtır."