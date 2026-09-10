Son dakika | Özgür Özel yurt halk buluşmaları kapsamında Ardahan'da
Son dakika... Ardahan Çamlıçatak'ta kadınlarla buluşan Özgür Özel, derin bir geçim krizi tablosuyla karşılaştı. Köylüler mülakatta torpili, katlanan mazot maliyetini ve banka faizlerini haykırdı.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eylül ayı saha programı kapsamında gittiği Ardahan’ın Çamlıçatak Köyü’nde üreticinin ve kadınların feryadını dinledi. Sağlık ocağının kapatılmasından arazilerinden geçen doğalgaz boru hatlarına rağmen köye gaz verilmemesine kadar birçok ihmali anlatan yurttaşlar; yüksek sınav puanlarına rağmen çocuklarının mülakatlarda elenerek yerlerine torpillilerin yerleştirildiğini, işsizlik yüzünden gençlerin göç ettiğini ve 500 hanelik köyün 170 haneye kadar düştüğünü aktardı.
Tarımdaki çöküşü çarpıcı verilerle ortaya koyan üreticiler, geçen yıl 100 bin liraya sattıkları bir dişi dananın bu yıl tarlayı sürmek için gereken mazotu dahi karşılamadığını, süt-yem paritesinin iflas ettiğini ve banka kredilerinin sadece faizine çalıştıklarını belirtti. Köylülerin yaşadığı açmazı dinleyen Özel ise iktidara geldiklerinde çiftçilerin bankalara olan tüm faiz borçlarını silip ana parayı üç yıla yayacaklarını, genç üreticilere "İkinci Bahar Kredisi" sağlayacaklarını ve ev kadınlarını devlet güvencesiyle emekli edeceklerini açıkladı.
"BİR DANA İLE BİR DEPO YAKIT ALINAMIYOR"
Çamlıçatak Köyü sakinleri, tarımdaki girdi maliyetlerinin ve akaryakıt zamlarının üretim döngüsünü tamamen durdurduğunu çarpıcı verilerle aktardı. Geçen yıl 100 bin liraya sattıkları bir dişi dana ile mazot alıp tarlalarını sürebildiklerini belirten üreticiler, bugün aynı fiyata sattıkları hayvanın parasının tarlayı sürmeye yetmediğini ve zarara uğradıklarını söyledi. Ardahan'ın 26 yılda üçte bir oranında göç vererek eridiğine dikkat çeken Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çiftçilerin bankalara olan tüm faiz borçlarını silip ana parayı üç yıla yayacaklarını, genç üreticilere ise "İkinci Bahar Kredisi" vererek can suyu sağlayacaklarını açıkladı.
BİR DANA BİR DEPO YAKITA YETMİYOR
Köy meydanındaki mazot hesabını yeniden gündeme getiren Özgür Özel’e bir köylü kadın yaşadıkları ekonomik çöküşü şu hesapla anlattı:
"Geçen yıl bir tane dişi dana satardık 100 bin liraya, mazot alıp sürümünü yapıyorduk. Şimdi yine bir dana satıyoruz 100 bin liraya; mazot yetmiyor, sürüm yapamıyoruz. Çoluk çocuğum hepsi köyden kaçtı gitti. Hayvancılık bitti."
Köylülerin "Karı koca hayvancılık yaparak beş çocuk büyüttük, şimdi beş çocuk kendine bakamıyor, bize de bakamıyor" feryadı üzerine Özel, üretim araçlarının elden çıkmasının ve maliyetlerin üretimi imkânsız hale getirdiğini ifade etti.
ARDAHAN'IN YÜZDE 33'Ü GÖÇ ETTİ: 500 HANELİK KÖY 170 HANEYE DÜŞTÜ
Bölgedeki nüfus kaybı ve genç işsizliği toplantının en ağır başlıklarından biri oldu. Çamlıçatak'ın eskiden 500 hane olduğunu, yoğun işsizlik ve geçim sıkıntısı sebebiyle 170 haneye kadar gerilediğini aktaran kadınlar, "Köyde genç kalmadı, hepsi işsizlikten göç etti" dedi.
Ardahan'ın resmi nüfus erimesine ilişkin verileri paylaşan Özel, tablonun vahametini şu rakamlarla ortaya koydu:
"Ardahan 2000 yılında, yani 26 sene önce 133 bin nüfusluydu. Şimdi inmiş kaça? 92 bine. Türkiye bu sürede 65 milyondan 85 milyon oldu. Türkiye nüfusu yüzde 30 arttı; Ardahan yüzde 33 küçüldü! Üç kişiden biri gitmiş Ardahan'dan. Giden kim? Hep genç nüfus. Üniversiteden mezun oluyorlar; çalışma alanı yok, iş sahası yok."
ÜNİVERSİTELİ İŞ BULAMIYOR: ÇOCUKLARINI EVLENDİREMİYORLAR
Toplantıya katılan Ardahan Üniversitesi Aşçılık Bölümü mezunu genç bir kadın da mesleğini yapamadığını ve işsiz kaldığını dile getirdi. 6 büyükbaş hayvanı olmasına rağmen para kazanamadığını belirten başka bir köy sakini ise evlilik çağına gelen çocuklarını masraflar ve işsizlik yüzünden evlendiremediğini söyleyerek çaresizliğini ifade etti.
FAİZ BORÇLARINA AF, "İKİNCİ BAHAR" KREDİSİ
Çiftçilerin ve köylülerin banka borçları altında ezildiğini ve sadece faize çalıştıklarını teyit eden Özgür Özel, Yeni Parti’nin tarım ve kalkınma politikasını şu sözlerle duyurdu:
"Büyük bir açmazın içindeyiz, buradan memleketi çıkarmak için uğraşıyoruz. Bu iktidar ne yaptıysa hep böyle açmazlar yarattı. Herkesin bankaya faiz borcu var. Yeni Parti iktidara geldiğinde -bu bizim programımızda da yazıyor- çiftçilerin, hayvancılıkla uğraşanların banka faiz borçlarını bir seferlik tamamen silecek. Ana parayı da 3 yıla bölecek.
Bundan herkes faiz baskısından bir nefes alacak. Ayrıca hiçbir şeyi olmayana, annemin oğluna 'ikinci şans kredisi', 'ikinci bahar kredisi' vereceğiz. Büyükbaş hayvan verilecek, büyükbaş almak için kredi verilecek, işini çevirmesi için kaynak sağlanacak. Tulumbanın suyu kaçtı ya, tıs tıs ediyor, su çıkmıyor. Bir kere bir su dolduracağız ki tulumbadan su çıksın; gençler sonra o tulumbadan çok su akıtır."
"ARAZİMİZDEN BORU GEÇİYOR, BİZE DOĞALGAZ YOK; EMEKLİLİK YOK, KREDİ FAİZİ ÇOK!"
Çamlıçatak Köyü'ndeki buluşmada kadınların ekonomik çıkmazı ve çifte standart iddiaları masaya yatırıldı. Köylerinin arazisinden ana iletim boru hatları geçmesine rağmen doğalgazdan mahrum bırakıldıklarını belirten yurttaşlar, yüksek süt yemi maliyetleri, TARSİM sigortasının ödeme yapmaması ve banka kredilerinin yüksek faizleri nedeniyle hayvancılığın bitme noktasına geldiğini haykırdı. Özgür Özel ise üreticinin 1'e 1,5 olan süt-yem paritesiyle matematiksel olarak batırıldığını belirterek, ev kadınlarına devlet güvencesiyle sigorta ve emeklilik sözü verdi.
"ARAZİMİZDEN BORU GEÇİYOR, BİZE DOĞALGAZ VERMİYORLAR"
Buluşmada en büyük tepkilerden biri altyapı adaletsizliğine gösterildi. Çamlıçatak Köyü arazisinden doğalgaz boru hatları geçirilmesine rağmen kendilerine gaz bağlanmadığını belirten kadınlar, çelişkiyi şu sözlerle dile getirdi:
"Arazimizi batırdılar, bize doğalgaz vermiyorlar! Köyümüzün arazisini delik deşik ettiler, boru buradan geçiyor ama doğalgazı bize vermiyorlar. Biz de köyümüze doğalgaz istiyoruz!"
Bölgedeki iklim şartlarına ve faturaya dikkat çeken Özel, Ardahan'da doğalgaz fiyatlarına özel kış indirimi uygulanması gerektiğini vurguladı:
"Doğalgaz bizim Manisa’da, İzmir’e yarım saat mesafede. Bizim evde kışın sayaç böyle dönüyor, ama sizin burada -30, -40 derecede fırıl fırıl dönüyor. Çok yandığı için burada doğalgaza indirim yapılması lazım. Olmayan yerlere ulaştırılması, olan yerlere de indirimli verilmesi lazım."
EV KADINLARINA DEVLET DESTEKLİ EMEKLİLİK SÖZÜ
Köydeki kadınlara tek tek "Kendisi emekli olan var mı?" diye soran Özel, kimseden olumlu yanıt alamaması üzerine Yeni Parti’nin sosyal güvence projesini ilan etti:
"Bir kadın evde duruyorsa, çocuğuna bakıyorsa, ev işi yapıyorsa, hastasına ya da engellisine bakıyorsa; biz o kadına bir iş veremediysek ama o kadın evde çok önemli bir iş yapıyorsa, o kadının sigortasını devlet yaptıracak. Günü gelince bütün ev kadınlarını emekli edeceğiz."
"YEM 24 LİRA, SÜT 20 LİRA"
Hayvancılıkla geçinmeye çalışan köylülerin maliyet isyanı üzerine Özel, süt-yem paritesi hesabı yaptı. 50 kiloluk bir çuval sütün 1.200 liraya çıktığını belirten Özel, üreticinin nasıl zarara uğratıldığını şu verilerle ortaya koydu:
"Çuvalı 1.200 lira, 50 kiloluk çuval böldüğünde kilosu 24 liraya geliyor. Süt üreticisinin para kazanması için yem 1 liraysa, sütün 1,5 lira olması lazım; buna parite diyorlar. Yem 24 liraysa sütün ancak 36 lira olursa üretici para kazanır. Kaç paraya süt satıyorsunuz? '20 desem pahalı derler' diyorsunuz. 20 liraya süt, 24 liraya yem... Bu yüzden hiç kimse hayvancılık yapamaz, para kazanamaz."
ÜNİVERSİTE MEZUNLARI ÇOBANLIK YAPIYOR, MAZOT 90 LİRAYI AŞTI
İşsizlik nedeniyle eğitimli gençlerin dahi köyde çaresiz kaldığını vurgulayan kadınlar, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite mezunlarının iş bulamadığı için çobanlık yaptığını ve hayvan otlatmaya mecbur kaldığını aktardı. Akaryakıt zamlarına da isyan eden köylüler, mazotun 90-92 lira bandına dayanması nedeniyle traktör çalıştıramaz ve çiftçilik yapamaz hale geldiklerini belirtti.
"HABİRE FAİZE ÇALIŞIYORUZ"
Üreticilerin afet ve hastalık karşısında sahipsiz bırakıldığını aktaran kadınlar, tarım sigortası ve banka borçları kıskacını anlattı. Kredi çekebilmek için TARSİM yaptırmanın zorunlu tutulduğunu ancak hayvanlar salgın hastalıkta telef olduğunda sigortanın "kapsam dışı" diyerek tek kuruş ödeme yapmadığını belirten yurttaşlar şunları söyledi:
"Kredi çekmek için mecbur TARSİM yaptırıyorsun. Sel gelse ödüyor ama salgın hastalık girip hayvanlar öldüğünde kapsam dışı deyip ödemiyorlar. Kredi çekiyorsun, bire beş faiz alıyorlar. Krediyi verenler faizine çalıştırıyor bizi. Ana parayı ödeyene kadar hep faize gidiyor. Habire faize çalışıyoruz. Kredileri faizsiz versinler de bari köylü kalkınsın!"
"ÖNDE ADAMI OLANLARI DEĞİL, ARKADA KALANLARI KAYIRIN!"
Ardahan programının ilk durağında Çamlıçatak Köyü’ndeki kadınlarla buluşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel; sağlık ocağının kapatılması, yol ve köprülerin bakımsızlığı, işsizlik nedeniyle gençlerin göç etmesi ve mülakatlardaki torpil iddialarıyla karşılaştı. Köy sakini kadınların "Bizim köye gelmeniz mucize" diyerek aktardığı şikâyetleri dinleyen Özel, "Yeni Parti iktidarında adamı olanları değil, arkada kalanları koruyacağız" mesajı verdi.
SAĞLIK OCAĞI KAPATILDI, DOKTOR HAFTADA BİRE DÜŞTÜ
Köyün geçim kaynaklarını ve sorunlarını soran Özgür Özel’e köylü kadınlar ilk olarak sağlık ve ulaşım hizmetlerindeki aksamaları anlattı. Çamlıçatak'ın merkeze 10-15 dakika mesafede olmasına rağmen yollarının çok kötü olduğunu, hiçbir hizmet alamadıklarını belirten vatandaşlar, sağlık ocağının kapatıldığını söyledi.
Özel’in "Bu sağlık ocağı aile hekimliğinden sonra mı kapandı?" sorusuna köylüler, eskiden her gün doktor bulunduğunu ancak sistem değişiminin ardından hekimin haftada bir gün gelmeye başladığını belirtti. Özel ise mevcut uygulamayı şu sözlerle eleştirdi:
"Bir takım değişiklikler yaptılar, o değişiklikler çok olumsuz sonuçlar yaptı. Bunlardan bir tanesi; eskiden her gün doktor vardı, çünkü sağlık ocağı 'sen buranın doktorusun' derdi. Aile hekimine 1.500 ila 3.000 hasta lazım. Onu bulamadı mı haftada bir geliyor bu sefer. Onu düzeltmek lazım, bu doğru."
"600 YILLIK KÖPRÜ BOZULDU, ŞİMDİ ÇOK DOLANIYORUZ"
Köyün altyapı ve yol sorunlarının da konuşulduğu buluşmada, ulaşım yetkisinin bölünmesi ve hizmet eksikliği gündeme geldi. Özel’in "81 ilin 30 tanesi büyükşehir olup onların ulaşımı büyükşehre verilince, köy hizmetleri meseleleri de aksatılınca; şimdi buradaki Ardahan İl Belediyesi'nde o yetki yok, o buraya bir şey yapamıyor" sözleri üzerine bir köy sakini yol ve köprü çilesini şu ifadelerle anlattı:
"Yollarımız çok kötü, köprümüz yapılmadı. Başkanım, ya yollarımızı yapsınlar ya bize yol bağlasınlar. Eskiden burada köprü varmış, kolay geçiliyormuş. Köprü bozulmuş, şimdi çok dolanıyoruz. 600 yıllık köprü yıkıldı."
KÖYDE GENÇ KALMADI: HAYVANCILIK BİTTİ, İŞSİZLİKTEN HERKES GÖÇ ETTİ
Geçim kaynaklarının sorulması üzerine hayvancılığın bittiğini söyleyen kadınlar, köyde artık genç nüfus kalmadığını aktardı. Bir köylü kadın, "İşsizlikten dolayı gençlerimiz hep göç edip gidiyor. Bir şey yok, iş alanı yok. Benim beş tane çocuğum var, beş tane gelin var, hepsi boşta" diyerek istihdam eksikliğine dikkat çekti.
"PUANI YÜKSEK ÇOCUKLAR ELENİYOR, ADAMI OLAN YERLEŞİYOR"
Köy buluşmasında en sert tepkilerden biri kamuya alımlardaki torpil iddialarına ve mülakatlara yönelik oldu. Çocuklarının yüksek puan almasına rağmen elendiğini belirten bir kadın, yaşanan adaletsizliği şu sözlerle anlattı:
"Kuran’ın en büyük sorunu zaten işsizlik. İş sahası yok. Benim beş tane çocuğum var, beşi de boşta. İşi bulan adamı olan... Yani adamı olanlar yerleştirildi yerlere. Benim oğlum beden öğretmeni; en yüksek puanla elendi, onun yerine başkası alındı. 6-7 senedir çocuk fabrikada, asgari ücretle çalışıyor. Bu hak mıdır? Ya çocuğun hakkını niye heba ettiniz? Sen onun yerine başkasını niye tercih ediyorsun? En düşük puanlıyı alıp koyuyorlar. Torpil yoksa bir şey yok!"
Özel ise bu tepkiye "Sınav puanı yüksek, mülakatta elediler. Torpil yok diye" karşılığını verdi.
"YENİ PARTİ GELDİĞİNDE ADAMI OLANI DEĞİL, ARKADA KALANI KAYIRACAK"
Köylü bir kadının "Biz diyoruz göreve gelirseniz eğer, önde adamı olanları değil, arkada kalanları kayırın" çağrısı üzerine söz alan Özgür Özel, partinin temel ilkesini bu talebin oluşturacağını belirtti. Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Biz önceki parti ile seçimleri kazandık, büyük bir başarı kazandık. Uğraştılar bizle, partimizi elimizden aldılar falan. Neyse millet dedi yenisini kurun, yenisini kurduk. Yürüyoruz. Ama şimdi Yeni’yi biz hızlı kurduk şeyde; Ankara’da, milletvekilleriyle. Ama esas dedik ki biz bunu geleceğiz köy köy, ilçe ilçe, şehir şehir gezeceğiz. Bugün işte Ardahan’a geldik, köyünüze geldik. Esas kuruluşu milletle beraber yapacağız dedik ya, millet bize söyleyecektir.
Şimdi biz Ankara’da masalarda oturup uğraşınca hiç nasıl bu dertleri milletin anlatacağız düşünürken, şimdi geldik size sorduk; ablam dedi ki: 'Başa geldiğinizde' diyor, 'öyle adamı olanı değil de arkada kalanı kayırın bundan sonra' diyor. Yeni Parti’nin, şimdi yakında televizyonda bunu duyarsınız; ben diyeceğim ki Yeni Parti gelince adamı olanı değil, arkada kalanları kayıracak."