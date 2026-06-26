Özgür Özel’in Gaziantep programı belli oldu

CHP Lideri Özgür Özel, saha çalışmaları kapsamında Cumartesi günü Gaziantep'te olacak.

Çok sayıda görüşme gerçekleştirecek olan Özel, çeşitli ziyaretlerde de bulunacak. CHP Lideri Özgür Özel, saat 11:00'de Nizip Varil Dinlenme Tesislerinde Nizip halkına seslenenecek. Özel’in daha sonra saat 14:30'da Tuğcan Otel’de STK toplantısı gerçekleştirecek.

GAZİLER CADDESİNDE YÜRÜYÜŞ VE BALIKLI DA HALKLA BULUŞMA

Özgür Özel’in saat 17:00'de Elmacı Pazarı esnaf ziyaretinin ardından ve Gaziler Caddesi yürüyüşü sonrası Balıklı parkında vatandaşlara hitap edecek. Ardından CHP Lideri saat 18:30'da Eyüpsultan Mahallesi'nde olacak.

ÖZEL 29 HAZİRAN'DA DA İZMİR'DE OLACAK

CHP Lideri Özgür Özel’in İzmir’deki ilk durağının saat 09.30’da Bayındır ilçesi olacağı bildirildi. Özel’in burada Bayçikoop Çiçek ve Kadın Kooperatifi tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılacağı ifade edildi.

Saat 11.00-12.30 arasında Ödemiş’e geçeceği belirtilen Özel’in, römork üzerinden vatandaşlara hitap edeceği, esnaf ve halkla bir araya gelerek talep ve sorunları dinleyeceği aktarıldı.

Programın öğleden sonra bölümünde ise saat 13.00-14.00 arasında Kiraz’da esnaf ziyareti yapılacağı, 14.30-15.30 saatleri arasında Beydağ’da köy kahvesi ziyaretinin gerçekleştirileceği ve vatandaşlara keşkek ikram edileceği kaydedildi.