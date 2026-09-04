Özgür Özel'in Edirne ve Kırklareli programı belli oldu: Bir günde 5 adres birden

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, halk buluşmaları kapsamında bu hafta Trakya bölgesinde yurttaşlarla bir araya geliyor. Programın ilk gününde cuma günü Tekirdağ'ı ziyaret eden Özel; cumartesi günü önce Edirne'yi, ardından Kırklareli'ni ziyaret edecek.

Gittiği her noktada yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Özel'in cumartesi günkü programı netleşti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN TRAKYA PROGRAMINDA İKİNCİ GÜN BELLİ OLDU

Sabah saat 10.00'da Edirne'nin simge yapılarından Selimiye Camisi'ni ziyaret edecek olan Özel, ardından Vefa Edirne Kafe'ye geçecek. Burada emeklilerle bir araya gelmesi planlanan YENİ Parti Lideri, öğle saatlerinde Edirne Halk Pazarı'nı ziyaret edecek.

Özel'in Edirne programının ardından Kırklareli'ne geçeceği öğrenildi. Saat 15.00'te Kırklareli Cumhuriyet Caddesi ve Fevzi Çakmak Bulvarı'nda olması beklenen Özgür Özel, burada esnaf ziyareti ve halk yürüyüşü gerçekleştirecek.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, saat 17.00'de ise Babaeski'nin Taşağıl köyüne geçerek çiftçilerle bir araya gelecek.