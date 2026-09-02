Özgür Özel'den Trakya çıkarması: İlk durağı belli oldu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Trakya programı belli oldu. Özel, 4 Eylül Cuma günü Tekirdağ’ı, 5 Eylül Cumartesi günü ise Edirne ve Kırklareli’ni ziyaret edecek.

İLK DURAK TEKİRDAĞ

Özgür Özel, Trakya programı kapsamında 4 Eylül Cuma günü Tekirdağ’da olacak. Özgür Özel, 4 Eylül Cuma günü Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde program gerçekleştirecek. Özel’in saat 13.30’da Çorlu Cumhuriyet Meydanı’nda halk buluşmasına katılacağı belirtildi.

Özel, saat 17.30’da ise TEKİRA AVM önü, Hükümet Caddesi ve Hasan Ali Yücel Meydanı’nda esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

EDİRNE VE KIRKLARELİ’NE GİDECEK

Özel, 5 Eylül Cumartesi günü ise Edirne ve Kırklareli’ni ziyaret edecek. YENİ Parti, programı sosyal medya hesabından duyururken vatandaşları Özel’in Trakya ziyaretine davet etti.

EDİRNE’DE EMEKLİLERLE BULUŞMA

Özgür Özel, 5 Eylül Cumartesi günü Edirne’de olacak. Programına saat 10.00’da Selimiye Camii ziyaretiyle başlayacak olan Özel, saat 10.30’da Vefa Edirne Emekli Evi’nde emeklilerle buluşacak.

Özel’in Edirne programı saat 12.00’de Cumartesi Pazarı’ndaki Edirne Halk Pazarı ziyaretiyle devam edecek.