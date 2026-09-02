Özgür Özel YENİ Parti'nin millete verdiği 7 sözü açıkladı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ilk İl Başkanları Toplantısı’nda partisinin yol haritasını açıkladı. Özel; AB’ye tam üyelik, temel vatandaşlık geliri ve doğrudan üye oyu gibi hedefleri “7 söz, 7 görev” başlığı altında sıraladı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara’daki genel merkezinde düzenlenen ilk İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. YENİ Parti’nin kuruluş sürecini ve iktidar hedefini anlatan Özel, halka yedi söz verdiklerini, parti örgütüne ise yedi görev düştüğünü söyledi.

Özel; demokratikleşmeden ekonomiye, sosyal devletten dış politikaya kadar birçok alandaki vaatlerini açıkladı. Parti içindeki seçimlerin doğrudan üyelerin oyuyla yapılacağını belirten Özel, örgüte verilen en önemli görevin seçimleri kazanmak olduğunu vurguladı.

“PARTİNİN SAHİBİ MİLLETTİR”

Yeni genel merkez binasının hiçbir kişi veya gruba ait olmadığını söyleyen Özel, partinin sahibinin millet olduğunu ifade etti:

“Bilinsin ki biz bu binayı Ankara'da tuttuk, Ankara'da kurduk ama ne bu binanın tapusu, ne bu hareketin tapusu, ne Yeni Parti'nin tapusu hiçbirimizin üzerine değildir. Bu partinin sahibi millettir, tapusu da Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üstüne kayıtlıdır.”

Özel, 24 Mayıs’ta makamları ve imkânları geride bırakarak yeni bir siyasi hareket başlattıklarını söyledi. CHP’deki değişim sürecini ve 31 Mart yerel seçimlerini hatırlatan Özel, seçim başarısının ardından partilerinin iktidar açısından tehdit olarak görülmeye başlandığını savundu.

Esenyurt Belediyesine kayyum atanması ve 19 Mart’ta başlayan soruşturmalar başta olmak üzere yaşananların siyasi müdahale olduğunu ileri süren Özel, yargının iktidar tarafından kullanıldığını iddia etti:

“Yalanlarına, tertiplerine, kumpaslarına, iftiralarına teslim olmadık. Arkadaşlarımızı geride bırakmadık. Ailelerini yalnız bırakmadık. Bir büyük mücadeleyi hep birlikte başlattık.”

Saraçhane ve Maltepe’de başlayan mitingleri Türkiye’nin farklı şehirlerine taşıdıklarını belirten Özel, parti yönetimine yönelik yargı girişimlerine karşı mücadele ettiklerini anlattı. Özel, halkın kendilerine yeni bir parti kurmaları yönünde çağrıda bulunduğunu söyledi:

“Bir yol bulamıyorsanız, yeni bir yol açın. Arkanızdan yürüyeceğiz.”

18 GÜNDE 600 BİN ÜYE

Özel’in verdiği bilgilere göre YENİ Parti, kuruluşundan sonraki 18 günde 600 bin üyeye ulaştı. Bağış kampanyasıyla 539 milyonluk bütçe oluşturulduğunu söyleyen Özel, genel merkez binası, araçlar ve diğer ihtiyaçların halkın desteğiyle karşılandığını belirtti.

Partinin adının da halk tarafından konulduğunu ifade eden Özel, hedeflerinin yapılacak ilk seçimde iktidara gelmek olduğunu söyledi:

“Yola çıktık, yoldayız. Sizinle birlikte Yeni Parti'nin iktidarını kurmak için yorulmadan yürümeye devam edeceğiz.”

YENİ PARTİ’NİN MİLLETE 7 SÖZÜ

Özel, partisinin halka verdiği yedi sözü şöyle açıkladı:

1. DEMOKRATİK TÜRKİYE

Parti yönetiminde üyelerin doğrudan söz sahibi olması hedefleniyor. Gençlerin ve kadınların karar mekanizmalarında daha fazla yer alması planlanıyor. Özel, Türkiye İttifakı anlayışıyla farklı siyasi görüşleri bir araya getireceklerini söyledi:

“Millet adına karar veren değil, milletle birlikte karar veren bir siyaseti müjdeliyoruz.”

2. ADİL VE ÖZGÜR TÜRKİYE

Hukuk, gelir dağılımı, vergilendirme ve sosyal yaşamda adalet sağlanması vaat edildi. Basın ve ifade özgürlüğünün güvence altına alınacağı belirtildi:

“Basın özgür olacak. Gençleri canından bezdiren yasakların bizatihi kendisi yasak olacak. Türkiye'de sadece yasak getirmek yasak olacak.”

3. ÜRETEN VE ZENGİNLEŞEN TÜRKİYE

Sanayi, tarım ve teknoloji yatırımlarının artırılması hedefleniyor. Girişimcilik ve ihracat desteklenecek. Sosyal yardım alanların sayısı yerine yardıma ihtiyaç duyanların azalması başarı ölçütü kabul edilecek.

Özel, bu başlıktaki hedeflerini “Biz yoksulluğu yönetmeye değil, yok etmeye geliyoruz” sözleriyle anlattı.

4. GÜÇLÜ VE GÜVENLİ TÜRKİYE

Savunma sanayisine yeni yatırımlar yapılacak. Dış politikada kişisel ilişkiler yerine uzun vadeli kurumsal ilişkiler kurulacak. Orta Doğu’da barış ve komşu ülkelerle iş birliği öncelikli olacak.

Özel, Avrupa Birliği üyeliği için de takvim açıkladı:

“Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusundaki hedefi vazgeçilmez, terk edilmez, ertelenemez bir hedef olarak görüyoruz ve iktidarımızın ilk aylarında yapacağımız deklarasyon, planlama ve harekete geçmeyle iktidarımızın ilk dönemi bitmeden Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne tam üye yapacağız.”

5. KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYAN TÜRKİYE

Gerçek bir sosyal devlet kurulması hedefleniyor. İşsiz, yaşlı, engelli ve tek başına çocuk büyüten yurttaşların desteklenmesi planlanıyor.

Özel, sosyal politikalar konusundaki vaatlerini şöyle sıraladı:

“Temel vatandaşlık geliri uygulamasını mutlaka hayata geçireceğiz. Asgari ve insanca bir gelir güvencesini her haneye sunacağız. Ev kadınlarına sigorta ve emeklilik hakkı tanıyacağız.”

6. EVLATLARINA GELECEK SUNAN TÜRKİYE

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak. Üniversitelerin bilimsel ve idari özgürlüğü güçlendirilecek. Eğitim ile istihdam arasındaki bağ kurulacak. Gençlerin yurt dışına gitme düşüncesini tersine çevirecek bir düzen oluşturulacak.

Özel, “Kamuda torpili ve kayırmacılığı kökünden kazıyacağız” dedi.

7. MAKAMLARIN EMANET SAYILDIĞI TÜRKİYE

Siyasi görevlerde dönem sınırı getirilecek. Parti bağışları ve harcamaları düzenli olarak kamuoyuna açıklanacak. Devlet kurumlarının iktidarlar değişse de aynı hukukla yönetilmesi sağlanacak.

Özel, bu hedefi şu sözlerle anlattı:

“Çünkü bizim hedefimiz devleti ele geçirmek değil, bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği gerçek bir devlet düzeni kurmak.”

PARTİ ÖRGÜTÜNE 7 GÖREV

Özel, Yeni Parti’nin il ve ilçe örgütlerine verilen yedi görevi de açıkladı.

İlk görev, partinin devleti yönetmeye hazır olduğunu göstermek olarak belirlendi. Özel, parti yöneticilerinden davranışları, açıklamaları ve çalışmalarıyla iktidar sorumluluğunu taşımalarını istedi.

İkinci görev kapsamında parti binalarının halka açılması kararlaştırıldı. Mahalle, ilçe ve il meclisleri kurulacak. Bu yapılara yalnızca parti üyeleri değil, farklı siyasi görüşlerden yurttaşlar da davet edilecek.

Üçüncü görev, her il için somut çözüm önerileri hazırlamak olacak. İl örgütleri; işçiler, işverenler, çiftçiler, esnaf, emekliler, sendikalar, meslek örgütleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacak. Hazırlanan öneriler Yeni Parti’nin hükûmet programına taşınacak.

Özel, bu yaklaşımı “Sorunu en iyi anlatan en iyi muhalefet olur. Ama çözümü hazırlayan iktidar olur” sözleriyle özetledi.

BAŞKANLARI DOĞRUDAN ÜYELER SEÇECEK

Dördüncü görev, parti içi demokrasinin kurulması olarak açıklandı. Buna göre 26 Ağustos’a kadar partiye katılan üyeler, 26 Eylül Cumartesi günü ilçe başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak.

Eylül boyunca üye olanlar, 17 ve 18 Ekim’de yapılacak il başkanlığı seçimlerine katılabilecek. Eylül ve ekim aylarında partiye katılan üyeler ise genel başkan seçiminde kendi il ve ilçelerinde oy verecek.

İl başkanlığına aday olanlar cumartesi günü projelerini anlatacak. Oy verme işlemi pazar günü ilçe ve belde binalarında gerçekleştirilecek. İlçe başkanları, il başkanları ve genel başkan doğrudan üyelerin oyuyla belirlenecek.

Beşinci görev, kibri siyasetten silmek olarak açıklandı. Özel, parti yöneticilerinden vatandaşlarla göz hizasında konuşmalarını ve siyasette tevazuyu esas almalarını istedi.

Altıncı görev, “yoldaşlık hukukunu” korumak olarak belirlendi. YENİ Parti’de kıdemli, eski veya imtiyazlı kişi bulunmayacağını söyleyen Özel, parti içindeki herkesin eşit olacağını ifade etti.

Yedinci ve en önemli görev ise seçimleri kazanmak olarak Özgür Özel tarafından açıklandı:

“Biz bu partiyi bir partimiz olsun diye kurmadık. Biz bu partiyi iktidar olsun diye kurduk. Biz bir muhalefet partisi kurmadık, biz Yeni Parti'yi iktidar partisi olarak kurduk.”

Özel, bu bölümde il başkanlarına “Kazanacağız! Kazanacaksınız! Türkiye kazanacak!” diye seslendi.

“RAKİBİMİZ FARKLI DÜŞÜNEN KOMŞUMUZ DEĞİL”

Yeni Parti’nin iktidara kimsenin düzenini yıkmak için gelmediğini söyleyen Özel, “Yıkacağımız tek şey AK Parti'nin kurduğu kara düzendir” dedi.

Siyasi rakiplerini düşman olarak görmediklerini belirten Özel, mücadelenin kişiler veya siyasi partiler üzerinden yürütülmeyeceğini ifade etti:

“Bizim rakibimiz farklı düşünen komşumuz değildir. Bizim rakibimiz yoksulluktur, işsizliktir, adaletsizliktir. Bizim rakibimiz liyakatsizliktir, cehalettir, israftır.”

İl başkanlarından vatandaşların sorunlarını dinlemelerini isteyen Özel, seçimlerin sandıkta, iktidarın ise halkın gönlünde kazanılacağını söyledi. Partiye henüz üye olmayanlara da çağrıda bulunan Özel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu yürüyüşümüzde bize katılın, bizimle birlikte olun. Gelin kadroları seçin, tarihe geçin. Gelin bizimle birlikte yürüyün, sizinle birlikte Türkiye yürüsün, Türkiye'nin yüzü gülsün.”