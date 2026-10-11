Özgür Özel ev hapsindeki gazeteciler ve tutuklu gazetecilerin aileleriyle görüştü

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon skandalına ilişkin paylaşımları nedeniyle tutuklanan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'nın aileleriyle görüştü.

Ailelerle dayanışma içinde olduğunu belirten Özel, geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÖMER ÇELİK'İN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTIKTAN SONRA TUTUKLANDILAR

Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı, sosyal medya hesaplarından AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in katıldığı bir konserdeki fotoğrafını paylaştıktan sonra "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Karara tepki gösteren YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Olay gerçek, haber gerçek, fotoğraf gerçek; ama milleti dolandıranlar değil, bunu açığa çıkaranlar hapse konuyor. Bir parti sözcüsü 'en üst düzeyde hukuki mücadele' ifadesini nasıl kullanır?" şeklinde konuştu.

SAYMAZ VE AĞIREL İLE DE GÖRÜŞTÜ

YENİ Parti Lideri Özel; fon skandalına ilişkin açıklamaları gerekçe gösterilerek haklarında ev hapsi kararı verilen gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz ile de telefonda görüştü.

Özel, görüşmelerde gazetecilere geçmiş olsun dileklerini bildirdi.