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"Özgür Özel Anadolu Birliği Partisi'ne üç milletvekili verecek" iddiasına yalanlama

İktidara yakın isimlerden Abdulkadir Selvi'nin "Özgür Özel Anadolu Birliği Partisi'ne üç milletvekili verecek" iddiasına yalanlama geldi.

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Ali Taş
Ali Taş Editör
"Özgür Özel Anadolu Birliği Partisi'ne üç milletvekili verecek" iddiasına yalanlama
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İktidara yakın yayın organlarından Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Lideri Özgür Özel'in iki yeni parti kuracağını öne sürerek üç CHP'li vekilin Anadolu Birliğü Partisi'ne geçeceğini iddia etmişti.

Selvi'nin bu iddiasına, Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın'dan yalanlama geldi.

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"ÖZGÜR ÖZEL ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ'NE ÜÇ MİLLETVEKİLİ VERECEK" İDDİASINA YALANLAMA

CHP'ye mutlak butlan kararı verilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar partinin başına dönmesinin ardından seçime katılmak için alternatifler üzerinde çalışan Özgür Özel ve ekibinin, seçime birlikte girmek için görüşmeler yürüttüğü Anadolu Birlik Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, CHP'nin kendilerine 3 vekil vereceği iddiasını yalanladı.

"Özgür Özel Anadolu Birliği Partisi'ne üç milletvekili verecek" iddiasına yalanlama - Resim : 2

Konuyu bugün köşesinde gündemine getiren Abdülkadir Selvi'nin verdiği 3 vekil bilgisinin doğru olmadığını ifade eden Yalçın, görüşmelerin çok olumlu gittiğini, ülkeyi yönetmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "bunlar bugünün meseleleri değil. Zamanı gelince oturur, birlikte karar veririz." dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Mutlak butlan Kemal Kılıçdaroğlu
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