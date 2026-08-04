Osmaniye'de CHP 54 yıl sonra kazandığı belediyeyi kaybetti: YENİ Parti'ye geçti

CHP'li Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, partisinden istifa ederek YENİ Parti'ye katılacağını açıkladı. Olcar, 1970'ten bu yana CHP'den seçilen ilk belediye başkanıydı.

Sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini, "Yıllarımı, emeklerimi ve umutlarımı adadığım, çatısı altında bulunmaktan her zaman onur duyduğum CHP'den bugün itibarıyla, içimde buruk ama geleceğe dair büyük bir umut barındıran bir hisle istifa etmiş bulunmaktayım." ifadeleriyle duyuran Olcar, memleket sevdasının tabelalara değil, doğrudan insanın yüreğine ve ülkenin aydınlık yarınlarına bağlı olduğunu belirtti.

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar

"YENİ PARTİ'DE DEVAM EDECEĞİM"

2024 Yerel Seçimleri'yle göreve gelen Olcar, "Bu inançla, siyasi yürüyüşüme bundan böyle Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, umudu yepyeni bir heyecanla yeşerteceğimiz YENİ Parti'de devam edeceğim." bilgisini verdi. (ANKA)