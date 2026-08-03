Son dakika | CHP’den istifa eden Derince Belediye Başkanı YENİ Parti’ye geçti!

Kocaeli Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, 1999 yılından bu yana üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nden ve Derince Belediye Meclisi’ndeki 18 meclis üyesiyle birlikte toplu halde istifa ettiklerini açıkladı. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal tablo karşısında yeni bir siyasi harekete ihtiyaç duyulduğunu belirten Gökçe, siyasi mücadelesini bundan böyle Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti çatısı altında sürdüreceğini duyurdu.

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada CHP üyeliği sürecini ve görev geçmişini şu ifadelerle aktardı:

"Değerli hemşehrilerim, kıymetli yol arkadaşlarım,

Partime 1999 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin baraj altında kaldığı, birçok kişinin umudunu kaybettiği bir dönemde üye oldum. Çünkü ben zor zamanlarda mücadele etmenin, inandığı davanın yanında durmanın onurlu bir duruş olduğuna inandım.

Siyasete kişisel bir makam ya da unvan için değil, ülkeme ve milletime hizmet edebilmek amacıyla adım attım.

O günden bugüne gençlik kollarında, ilçe yönetiminde ve il yönetiminde büyük bir özveriyle görev yaptım. Her kademede partimin başarısı için emek verdim, mücadele ettim. Bugün de Derince Belediye Başkanı olarak halkıma hizmet etmenin gururunu yaşıyorum."

"CHP ÜYELİĞİMDEN İSTİFA ETTİĞİMİ KAMUOYUYLA PAYLAŞIYORUM"

Siyasette geleceğe karşı sorumluluk duyulması gerektiğini belirten Gökçe, istifa gerekçesini ve ülke gündemine dair değerlendirmelerini şöyle ifade etti:

"Ancak siyaset, sadece geçmişe duyulan bağlılıkla değil; geleceğe karşı hissedilen sorumlulukla da yapılmalıdır.

Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik, sosyal ve siyasal tablo karşısında, yeni bir anlayışa, yeni bir heyecana ve topluma yeniden umut verecek bir siyasi harekete ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum. Aynı şekilde, uzun yıllardır büyük emek verdiğim partimin bugün içine sürüklendiği siyasi tabloda vicdanımın ve siyasi sorumluluğumun bana gösterdiği yolu izlemek zorunda olduğumu hissediyorum.

Bu nedenle, büyük bir saygı ve teşekkürle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşıyorum."

18 BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DE İSTİFA ETTİ

Açıklamasının devamında belediye meclis üyelerinin kararını ve YENİ Parti'ye geçiş sürecini duyuran Sertif Gökçe, ifadelerini şu sözlerle sürdürdü:

"Birlikte görev yaptığım, halkımızın iradesini temsil eden Derince Belediye Meclisi'ndeki 18 meclis üyemizin tamamı da aynı inanç ve ortak sorumluluk anlayışıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etme kararı almıştır.

Bu karar, ne kırgınlığın ne de kişisel hesapların ürünüdür. Bu karar; ülkeme daha faydalı olabileceğime inandığım yeni bir yürüyüşün başlangıcıdır.

Sayın Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'nin; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, sosyal adalete ve halkın değişim iradesine yeni bir umut olacağına inanıyorum. Bu inançla, siyasi mücadelemi bundan sonra YENİ Parti çatısı altında sürdürme kararı aldım."

"MİLLETİMİZİN GELECEĞİ İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇIYORUM"

Açıklamasını teşekkür ve temennilerle sonlandıran Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin hak ettiği adaleti, demokrasiyi, liyakati ve refahı birlikte inşa edebilmek için yeni bir umutla, aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim. Hayatım boyunca makamların değil, ilkelerimin peşinden yürüdüm. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyor, milletimizin geleceği için yeni bir sayfa açıyorum.

Bana bugüne kadar güvenen, destek olan tüm yol arkadaşlarıma, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birlikte mücadele ettiğim herkese teşekkür ediyor; kırgınlıkları değil, ortak mücadele geçmişimizi ve emeklerimizi saygıyla anıyorum.

İnanıyorum ki yarınlar; cesaretle değişimi savunanların, umut olmaktan vazgeçmeyenlerin olacaktır.

Saygılarımla."