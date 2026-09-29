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O da geleneğe uydu! AKP'ye geçen belediye başkanından yoruma kapalı açıklama

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, AKP’ye geçişini duyurduğu paylaşımını yoruma kapattı. Yıldız’ın hamlesi, daha önce AKP’ye geçen Eren Ali Bingöl, Orhan Çerkez ve Saniye Bora Fıçı’nın benzer adımlarını akıllara getirdi.

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O da geleneğe uydu! AKP'ye geçen belediye başkanından yoruma kapalı açıklama
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AKP’ye geçen belediye başkanlarının dikkat çeken sosyal medya hamlesine Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da katıldı. Daha önce Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AKP’ye geçişlerinin ardından yaptıkları paylaşımları yoruma kapatmasının ardından, bu kez Yıldız da parti değişikliğini duyurduğu mesajını yorumlara kapattı.

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AKP'YE GEÇİŞİNİ DUYURDU

CHP’den Çiğli Belediye Başkanı seçilen Onur Emrah Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hizmet yolculuğuna AKP çatısı altında devam edeceğini duyurdu.

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AKP’ye katılan Onur Emrah Yıldız’ın paylaşımı şöyle:

O da geleneğe uydu! AKP'ye geçen belediye başkanından yoruma kapalı açıklama - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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