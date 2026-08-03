Rozetini Erdoğan takmıştı: AKP'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı yorumları kapatıp 'Vira Bismillah' dedi

CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, sosyal medya hesabından "Vira Bismillah" ifadeleriyle başlayan bir paylaşımda bulundu.

Çerkez paylaşımında, AKP İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda kendisine rozet takan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AKP Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı'ya teşekkür ederek şunlara yer verdi:

"Çekmeköy’ümüz için bekleyen projeleri birer birer hayata geçireceğiz. Bunun ilk adımı da Çekmeköy ilçemizde trafik ve ulaşım sorununu büyük ölçüde hafifletecek 'Yeşil Yol Projesi' olacak. Projemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, bugüne kadar desteğini esirgemeyen tüm komşularımıza teşekkür ediyorum."

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in X paylaşımı (3 Ağustos 2026)

YORUMLARA KAPADI

Öte yandan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ile AKP'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in söz konusu paylaşımını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.