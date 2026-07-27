Nail Kamacı YENİ Parti'ye geçti: Pikaçu da CHP'den istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı görevinden alınmasının ardından partiden istifa eden Nail Kamacı, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmayla siyasi yol haritasını açıkladı ve mücadelesini Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan YENİ Parti çatısı altında sürdüreceğini duyurdu. Toplantıya,19 Mart sonrası eylemlerde kamuoyunun ilgisini çeken Pikaçu da katılarak CHP'den istifa etti.

Partililere hitaben 34 yılı aşkın siyasi geçmişini değerlendiren Kamacı, Antalya'da elde edilen seçim başarılarının örgütün ortak emeğinin sonucu olduğunu belirterek yıllarca birlikte çalıştığı yol arkadaşlarına teşekkür etti.

"HEPİMİZ YENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN GELDİK"

Siyasetin gönüllülük esasına dayandığını vurgulayan Kamacı, toplantıdakilerin çıkar karşılığında değil kendi iradeleriyle bir araya geldiğini ifade ederek, "Hepimiz buraya yeni bir başlangıç için geldik" dedi.

"GÜNLERCE DÜŞÜNDÜM, VİCDANIMLA KONUŞTUM VE ÇOK ZOR BİR KARAR VERDİM"

CHP'de geçirdiği yılların dostluklar ve önemli değerler kazandırdığını dile getiren Kamacı, son dönemdeki yönetim tartışmaları, kayyum iddiaları ve örgüt iradesinin gölgelendiğini savunduğu gelişmeler nedeniyle vicdani bir muhasebe yaptığını belirtti.

Uzun değerlendirmeler sonucunda bu adımı attığını söyleyen Kamacı, "Cumhuriyet Halk Partisi bana sadece siyasi bir kimlik değil, dostluklar ve değerler kazandırdı. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle günlerce düşündüm, vicdanımla konuştum ve çok zor bir karar verdim" sözleriyle siyasi yolunu YENİ Parti'de devam ettireceğini açıkladı.

"CHP'NİN GERÇEK SAHİBİ GENEL BAŞKANI DEĞİLDİR"

CHP'nin savaş meydanlarında kurulmuş tarihi misyonuna değinen Kamacı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahibi ne genel başkanıdır ne de yöneticileridir. Gerçek sahibi mahalle temsilcileri, sandık görevlileri, gençlik kolları ve adı bilinmeyen örgüt emekçileridir" ifadelerini kullandı.

"BEN SADECE SİYASET YAPTIĞIM ADRESİ DEĞİŞTİRİYORUM"

Aldığı kararın kişisel kırgınlıklardan değil ilkelere bağlı kalma iradesinden kaynaklandığını söyleyen Kamacı, CHP'den istifa ettiğini ilan ederek, "Ben bugün sadece siyaset yaptığım adresi değiştiriyorum. Cumhuriyet'e bağlılığımı değil, Atatürk devrimlerine olan inancımı değil, sosyal demokrasiye olan bağlılığımı değil, halkıma hizmet etme sevdamı hiç değiştirmiyorum" dedi.

PİKAÇU DA İSTİFA ETTİ

Toplantı Kamacı'nın konuşmasının ardından alkışlar ve sloganlarla sona ererken, 19 Mart sonrası eylemlerde kamuoyunun ilgisini çeken Pikaçu da eylemde yer alarak CHP'den istifa etti.