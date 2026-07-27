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25 yıl belediye başkanlığı yapmıştı: Osman Gürün CHP'den istifa etti

Muğla'da 25 yıl belediye başkanlığı yapan Osman Gürün CHP'den istifa etti. Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'ye geçeceğini belirten Gürün kaydını bu hafta yaptıracak.

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25 yıl belediye başkanlığı yapmıştı: Osman Gürün CHP'den istifa etti
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Muğla’da 25 yıl boyunca belediye başkanlığı yapan önceki dönem Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Gürün istifasıyla ilgili olarak, “İlk mesai günü olan pazartesi günü partimden maalesef ayrılmak durumunda kaldım” dedi.

"MANEVİ OLARAK ÇOK ZOR AMA DUYGUSAL DEĞİL"

Uzun yıllar boyunca hizmet verdiği partisinden ayrılmanın kendisi için zor olduğunu belirten Gürün, şu ifadeleri kullandı:

“Benim için çatısı altında bu kadar süre hizmet verdiğim bir partiden ayrılmak, manevi olarak çok zor ama duygusal değil, mantık olarak yapmamız gereken bu diye düşündüm. İlk mesai günü olan pazartesi günü partimden maalesef ayrılmak durumunda kaldım”

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YENİ PARTİ'YE KATILACAK

Özgür Özel'in liderliğindeki YENİ Parti’ye katılacağını belirten Gürün, yeni parti üyeliği süreci hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

“YENİ Parti’de de onların organizasyon şeması ortaya çıktıktan sonra çarşamba veya en geç cuma günü kaydımı yaptıracağım." (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Mutlak butlan Yeni Parti Özgür Özel Muğla Belediye Başkanı
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