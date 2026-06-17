Muhittin Böcek'in şoförleri serbest bırakıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Uygun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmasından yaklaşık 3 ay sonra iki isim serbest bırakıldı.

SAVCILIK NE İDDİA ETMİŞTİ?

Savcılığın sevk yazısında, Günaydın ve Uygun’un 15 Ocak 2024’te Böcek ile birlikte Manisa’ya gittikleri belirtilmişti. Dosyaya göre Böcek, burada geçen haziran ayında yaşamını yitiren dönemin CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek ile yaklaşık üç saat görüşmüştü. Görüşme öncesinde Manisa girişindeki bir akaryakıt istasyonunda durulduğu, şoförlerin dışarıda beklediği, Böcek’in ise yaklaşık 15 dakika istasyonda kaldığı kaydedilmişti.

ŞOFÖRLERİN SAVUNMASI VE SAVCILIĞIN İDDİALARI

Şoförler ifadelerinde, belediye başkanının yanında görevleri gereği bulunduklarını savunmuştu. Ancak savcılık, Günaydın ve Uygun’un Böcek’in en yakınındaki kişiler olduğunu, telefonlarından çıkan fotoğraf ve mesaj içeriklerinin talimatla hareket ettiklerini gösterdiğini öne sürmüştü. İki ismin iletişimlerini gizlemek amacıyla telefonlarını sık sık kapattıklarının tespit edildiği de iddia edilmişti. Savcılık, Günaydın ve Uygun’un “salt şoförlük görevini icra etmediklerini”, Böcek hakkında yürütülen soruşturmaya konu olduğu belirtilen fiillere iştirak ettiklerini ileri sürerek tutuklanmalarını talep etmişti.