Etkin pişmanlık ifadesi vermişti: 'Kayyum' Gürsel Tekin'in avukatı Muhittin Böcek'e eşlik etti

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçtiğimiz haftalarda etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek birden fazla kez ifade vermişti.

Gazete Pencere'nin haberine göre; özel hayatına ilişkin bilgi ve belgelerin sızdırılmasının ardından 3 kez etkin pişmanlık ifadesi veren ve avukatları sık sık değişen Böcek'e son ifadesi esnasında, avukat Mustafa Yalçınkaya'nın eşlik ettiği ortaya çıktı.

BÖCEK'İN 'ETKİN PİŞMANLIĞI'NDAN GÜRSEL TEKİN'İN AVUKATI ÇIKTI

CHP Lideri Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba aleyhinde ifade veren Böcek'in son ifadesine eşlik eden avukat Yalçınkaya, aynı zamanda CHP İstanbul İl Başkanlığı'na "kayyum" olarak atanan Gürsel Tekin'in de avukatlığını yapmakta.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararı ile kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in, Özgür Çelik yönetimindeki il yönetimine karşı açtığı davalarda ve dilekçelerde adı görülüyor.

Geçtiğimiz senenin eylül ayında Gürsel Tekin, "CHP İl Başkanlığı'nın araçları trafikten menedilsin" diye dilekçe vermişti. Bu dilekçeyi veren avukat da Mustafa Yalçınkaya’ydı.

Yerel seçimlerde Kaş’tan CHP belediye başkan aday adayı olan Yalçınkaya’nın, Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden Erdal Aksünger ile de bağı bulunuyor.

YALÇINKAYA DOĞRULADI

Yalçınkaya, kendisine Gürsel Tekin’in avukatı olup olmadığını soran gazeteci Ali Taş’a, Gürsel Tekin’in avukatı olduğunu doğruladı.

Kaynak: Böcek'in etkin pişmanlık ifadesinde dikkat çeken detay: Gürsel Tekin'in avukatı ifade sırasında Böcek'e eşlik etti!