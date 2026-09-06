MHP'den adaylık çıkışı: Allah izin verirse Erdoğan'dır

Seçimler yaklaştıkça Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin tartışmalar sürerken MHP'den dikkati çeken bir açıklama geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, seçimlerin mevcut takvim doğrultusunda 2028 yılında yapılacağını belirtirken MHP'nin adayının bir kez daha Erdoğan olacağını ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Allah izin verirse 2028 yılında yapılacak seçimlerde milliyetçi, ülkücü hareketin adayı yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

MHP'DEN YENİ ANAYASA VE ADAYLIK ÇIKIŞI

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen MHP Kayseri İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Özdemir Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu da dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 21. yüzyıl hedefleriyle uyumlu, milletin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir anayasa yapılmasına ihtiyaç olduğunu parti olarak daha önceden de ifade ettiklerini anımsatan Özdemir, "Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili MHP'nin duruşu siyah iplikle beyaz iplik gibidir. Dolayısıyla bu tartışmalara girmek dahi istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Özdemir

"ALLAH İZİN VERİRSE ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR"

MHP'nin ülke genelinde şenlik havasında kongrelerini yaptığını ve 2028 seçimlerine hazırlandığını anlatan Özdemir, "2028 yılında ülkemizde genel seçimler yapılacaktır. Sayın Genel Başkanımız ifade ettiler ama buradan bir kez daha ben de ifade etmek isterim, Allah izin verirse 2028 yılında yapılacak seçimlerde milliyetçi, ülkücü hareketin adayı yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye'nin elde etmiş olduğu büyük kazanımları 3-5 kendini bilmezin hesaplarına, birkaç tane ufak tefek ülkenin bozuk hesaplarına kurban edecek değiliz." ifadesini kullandı.

Öte yandan tek listeyle girilen kongrede, mevcut İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın yeniden seçildi. (AA)