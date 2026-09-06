Melih Gökçek'ten gazetecilere tehditvari sözler! Adliyeye girdiği anları savundu geri adım atmadı

AKP'nin eski Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek ailesinin Almanya'ya para kaçırdığıi ddialarının ardından şüpheli sıfatıyla ifade vermeye giderken sakız çiğneme tartışması devam ediyor.

Dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'i sakız çiğneyerek protesto etmesi ile tanınan Melih Gökçek, hakkında yorumlara tehditvari bir açıklama yaptı.

Gökçek, şeker hastalığı için çiğneme tableti kullandığını iddia ederek gazetecileri hedef aldı.

GAZETECİLERİ BÖYLE HEDEF ALDI: İKAZ EDİYORUM...

Üstelik ifade çıkışında "Ben de gazeteciyim" diyen Gökçek, "Haddini bilmeden yorum yapan medya mensuplarını ikaz ediyorum... Yorumlarına dikkat etsinler" dedi.

Gökçek, adalete meydan okumadığını savunarak şu açıklamayı yaptı:

"ADLIYENIN ÖNÜNDE

GAZETECILERIN ARASINDAN

GEÇERKEN AĞIZ KURUMASINI ÖNLEMEK IÇIN KULLANDIĞIM

ÇIĞNEME TABLETINI, ŞEKER HASTALIĞIM NEDENIYLE KULLANDIĞIMI OĞLUM OSMAN GÖKÇEK KAMUOYU ILE AŞAĞIDAKI TWEET‘LE PAYLAŞTI.

ANCAK MUHALEFET MEDYASI ISRARLI BIR ŞEKILDE BUNUN BİR MEYDAN OKUMA OLDUĞUNU KAMUOYUNA İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR,..

BEN ADALETE OLAN SAYGIMI BU OLAYDA KAÇ KEZ SÖYLEDİM…ADALETE MEYDAN OKUMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR…

ÜSTELİK ÇİĞNEME TABLETİ OLAYI ADLİYEYE ADIM ATTIĞIMDA BİTTİ. VE TABLETİ GİRİŞTEKİ ÇÖP KUTUSUNA ATTIM…GİRİŞTE POLİSLER DAHİL HERKES BUNA ŞAHİTTİR…

HADDİNİ BİLMEDEN YORUM YAPAN MEDYA MENSUPLARINI İKAZ EDİYORUM…YORUMLARINA DİKKAT ETSİNLER.,."