Meclis'te sahte pusula iddiası: Buradayız diyorlar ama yoklar

CHP'nin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndaki (EPDK) usulsüzlük iddialarının incelenmesiyle amacıyla TBMM Genel Kurulu’na sunduğu Meclis araştırma önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.

Oylamanın ardından Emir sosyal medya platformu X üzerinden ''Yine AKP yine sahte pusula'' başlığıyla bir video paylaştı. Emir'in oylamaya yönelik kullandığı ifadeler dikkat çekti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir paylaşımında şunları söyledi;

''79 MİLLETVEKİLİNİN İSMİNİ OKUYOR AMA HİÇBİRİ GENEL KURUL SALONU'NDA YOK''

"Biraz önce yapılan oylamada 79 AK Partili milletvekilinin burada olmadığı halde pusula vererek sanki buradaymış ve oylamaya katılmış gibi yaptığını tespit ettik. Normalde pusula veren milletvekillerinin Genel Kurul Salonu'nda bulunmasının şarttır ve Meclis Başkanı isimlerini okuduğunda 'buradayız' demeleri beklenir.

''BU YÜZ KIZARTICI EYLEM, SİYASİ SAHTEKARLIĞIN VE ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN GELDİĞİ SON NOKTADIR''



Şu anda Meclis Başkanı bu 79 milletvekilinin ismini okuyor ama hiçbiri Genel Kurul Salonu'nda yok. Burada yoklar, hiç olmadılar ama varmış gibi pusula vererek görevlerini yapmış gibi gösteriyorlar. Bir milletvekilinin Genel Kurul Salonu'nda, şu yüce çatının altında böylesine bir sahteciliğe tevessül etmesi, böylesine bir sahteciliği yapması yüz kızartıcıdır ve bu da AK Partili milletvekillerinin yüz karası olarak tarihe geçmiştir."