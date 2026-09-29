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Meclis açılışı öncesi dikkat çeken karar! YENİ Parti tavrını belirledi

YENİ Parti’nin 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılı öncesindeki tutumu belli oldu. Genel Başkan Özgür Özel resepsiyona katılmayacak, YENİ Parti milletvekilleri ise Erdoğan’ın Genel Kurul’a girişinde ayağa kalkmayacak.

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Meclis açılışı öncesi dikkat çeken karar! YENİ Parti tavrını belirledi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaklaşık 50 günlük aranın ardından 1 Ekim Perşembe günü yapılacak özel oturumla yeni yasama yılına başlayacak. Meclis’teki yeni dönem öncesinde YENİ Parti’nin açılış ve resepsiyon programındaki tutumu da belli oldu.

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YENİ PARTİ RESEPSİYONA KATILMAYACAK

1 Ekim akşamında düzenlenecek geleneksel Meclis Resepsiyonu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra MHP ve DEM Parti gruplarının tam kadro katılması bekleniyor. CHP’nin de resepsiyonda temsil edilmesi bekleniyor.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in ise akşam düzenlenecek Meclis Resepsiyonu’na katılmayacağı belirtildi.

Meclis açılışı öncesi dikkat çeken karar! YENİ Parti tavrını belirledi - Resim : 2

GENEL KURUL’DA AYAĞA KALKMAYACAKLAR

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te özel oturumla toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekillerine hitap etmek üzere Genel Kurul salonuna girişi sırasında YENİ Parti milletvekillerinin ayağa kalkmayacağı belirtildi.

Meclis’te yeni yasama yılıyla birlikte temsil edilen siyasi parti sayısının da yediye yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TBMM Recep Tayyip Erdoğan YENİ Parti Özgür Özel
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