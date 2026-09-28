Son Dakika | Özgür Özel'den muhalefeti hedef alan Erdoğan'a fon skandalı yanıtı

455 bini aşkın kişinin mağdur olduğu ve AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'nın da adının karıştığı fon skandalına ilişkin açıklama yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız" dedi.

Erdoğan konuşmasında muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu.

MUHALEFETİ HEDEF ALAN ERDOĞAN'A ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT

"Kimse bizi, milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz, onlara benzemeyiz." diyen Erdoğan'a YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi.

"Ey Erdoğan! Hiç lafı eveleyip geveleme... YAKALANDINIZ!" diyen Özel, "Benim savunduğum arkadaşlarımı didik didik ettiniz, üzerlerinden 2 lira çıkmadı. Ama senin yanındaki bakanın, genel başkan yardımcın milleti 2 milyar lira dolandırdı." ifadelerini kullandı.

"BU DÖNEN DOLAPLARDAN HABERİN VAR MIYDI?"

Erdoğan'a "Bu dönen dolaplardan haberin var mıydı?" sorusunu yönelten Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı'na şöyle seslendi:

"Haberin varsa sen bu tezgahın başındasın demektir. Haberin yoksa devlet yönetme kabiliyetini kaybetmişsin demektir. Haberin varsa istifa edeceksin, haberin yoksa sandığı getirip emaneti ehline teslim edeceksin."