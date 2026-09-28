Son Dakika | Özgür Özel fon skandalında kriz masasını topluyor
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon skandalına ilişkin oluşturulan kriz masasının yarın saat 10.00’da Genel Merkez’de yapılacak toplantısına başkanlık edecek. Toplantıya 14 isim katılacak.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon skandalına ilişkin oluşturulan kriz masasının toplantısına başkanlık edecek. Fon skandalının ele alınacağı toplantı, yarın saat 10.00’da YENİ Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Toplantıda kriz masasında yer alan isimler bir araya gelecek.
TOPLANTIYA 14 İSİM KATILACAK
Kriz masası toplantısında Özgür Özel’in yanı sıra Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Deniz Yavuzyılmaz, Güldem Atabay, Bihlun Tamaylıgil, Ozan Bingöl, Özgür Karabat, Serkan Özcan, Ümit Özlale, Yalçın Karatepe, Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Zeynel Emre yer alacak.
FON SKANDALI GÜNDEME ALINACAK
Toplantının gündemini fon skandalına ilişkin oluşturulan kriz masası çalışmaları oluşturacak. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlık edeceği toplantıda, kriz masasında görev alan isimlerin katılımıyla değerlendirme yapılacak.
Toplantı, yarın saat 10.00’da YENİ Parti Genel Merkezi’nde başlayacak. Kriz masasında yer alan isimlerin toplantıda hazır bulunması bekleniyor.