YENİ Parti fon skandalında yeni isimleri açıklayacak! "Artık yeter diyen insanlardan bilgi geliyor"

Yatırım fonlarında yaşanan skandala ilişkin açıklamalarda bulunan YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ellerinde kamuoyuna henüz açıklanmayan başka isimlerin de bulunduğunu söyledi. Günaydın, özellikle içeriden bilgi aktaran ve 'Artık yeter' diyen kişilerin olduğunu belirterek yeni isimlerin zamanı geldiğinde açıklanacağını ifade etti.

SORU: Sayın Betül Hanım'ın dışında başka isimler listenizde var mı? Bir de en son... Sayın Betül Hanım'ın ya da işte Fatma Betül Hanım'ın mal varlıklarına tedbir konulduğuyla ilgili...

CEVAP: Mal varlığına tedbir konulması doğru bir karardır ancak arkasından gelecek işleri izleyeceğiz dediğim gibi. Sadece mal varlığı tedbiri değil, onun nasıl tasfiye edileceği, o tasfiyenin Hazineye mi yoksa mağdurlara mı yönlendirileceği de çok açık. Ne dediler bize?

Dediler ki; "Eğer etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorsan edinim ediniminin iki katı kadarını Hazineye yatır ve böylece etkin pişmanlıktan yararlan."

Şimdi böylece büyük bir dolandırıcılık yapmış olan kişiye ediniminin iki katını ödeyerek buradan kurtulma hakkı veriliyor. Buradan kimler yararlanacak? İzliyoruz. Dolayısıyla mal varlığına tedbir atılacak ilk adımdır. Geç kalmış bir adımdır ama atılması önemlidir. Diğer adımları da takip edeceğiz.

Onun dışında başka isimler var, dediğim gibi. Zamanı geldikçe, gün geçtikçe hepsini açıklayacağız. Çünkü Fatma Betül Sayan Kaya örneğinde olduğu gibi inkâr edilemeyecek bir netlikte ortaya koymaya çalışıyoruz. İçeriden de "Artık yeter artık" diyen insanlardan da bize bilgi geldiğini de ifade edeyim.