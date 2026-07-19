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Maden projelerinde halkın yanında olmuştu: AKP İl Başkanı istifa etti

AKP Tunceli İl Başkanı Hakan Özer, yaklaşık 9 ay sürdürdüğü görevinden istifa etti. Maden projelerine karşı halkın taleplerini Ankara'ya taşıyan Özer, ayrılık gerekçesini artan iş yoğunluğu ve ailesine daha fazla zaman ayırma isteği olarak açıkladı.

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Maden projelerinde halkın yanında olmuştu: AKP İl Başkanı istifa etti

AKP Tunceli İl Başkanı Hakan Özer, sürdürdüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yaklaşık 9 ay önce bu göreve getirilen ve maden projelerine karşı çıkışıyla gündeme gelen Özer, ayrılık kararının nedeninin artan iş yoğunluğu ve ailesine daha fazla zaman ayırma isteği olduğunu söyledi.

Özer, yaptığı açıklamada, "Görevler değişebilir, makamlar gelip geçebilir; ancak dava şuuru, vatan sevgisi ve millete hizmet anlayışı bakidir." ifadelerini kullandı.

Maden projelerinde halkın yanında olmuştu: AKP İl Başkanı istifa etti - Resim : 1

MADEN PROJELERİNDE HALKIN YANINDA YER ALMIŞTI

Özer’in il başkanlığı dönemindeki en dikkat çekici süreçlerden biri, Tunceli'de yapılması planlanan maden ve taş ocağı projelerine karşı yürütülen çevreci mücadele olmuştu.

Özer, söz konusu projelerin bölge doğasına zarar vereceği yönündeki endişeleri ve halkın taleplerini Ankara’ya taşıyarak merkezi yönetime ileten isimlerden biri olarak öne çıkmıştı. Özer’in bu tavrı, kentteki farklı siyasi kesimlerin de dikkatini çekmişti.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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