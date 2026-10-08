Kritik seçime günler kala! Ataşehir'de bir CHP'li üye daha istifa etti
Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçimine iki gün kala, bir CHP'li meclis üyesi daha istifa ettiğini açıkladı. Başkan Vekili Murat Güneş tutuklanmadan önce de 6 CHP'li AKP saflarına katılmıştı.
Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından yapılan Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçimini kazanan Murat Güneş de geçtiğimiz pazartesi günü tutuklanmıştı.
İstanbul Valiliği, Güneş'in tutuklanması üzerine 10 Ekim'de Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçiminin yapılacağını duyurdu.
Kritik seçime 2 gün kala CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Köse partisinden istifa ettiğini açıkladı.
CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETTİ
Meclis 1. Başkanvekili Tülay Uçar başkanlığında düzenlenen Belediye Meclisinin ekim ayı toplantısının birinci birleşiminde konuşan Divan Kâtibi Seher Gülay, Köse'nin istifasını şu sözlerle duyurdu:
"Ataşehir Belediye Meclis Başkanlığına, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda CHP listesinden Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildim. Bundan sonraki süreçte siyasi parti üyeliğimden ayrılarak Ataşehir Belediyesi Meclis Üyeliğime bağımsız olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Ekrem Köse."
6 CHP'Lİ DE AKP'YE KATILMIŞTI
Murat Güneş'in tutuklanmasına giden süreçten günler önce, Ataşehir Belediye Meclisinde CHP sıralarında görev yapan 6 meclis üyesi, düzenlenen Yerel Gündemli Danışma Meclisi Toplantısı'nda AKP'ye katılmıştı.
AKP'ye geçen isimler Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver olmuştu.