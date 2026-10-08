Halk TV Siyaset Kritik seçime günler kala! Ataşehir'de bir CHP'li üye daha istifa etti

Kritik seçime günler kala! Ataşehir'de bir CHP'li üye daha istifa etti Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçimine iki gün kala, bir CHP'li meclis üyesi daha istifa ettiğini açıkladı. Başkan Vekili Murat Güneş tutuklanmadan önce de 6 CHP'li AKP saflarına katılmıştı.