Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'ten tutuklanma sonrası ilk açıklama

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Belediye meclis üyesi olan başkan yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse’nin de aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

30 NİSAN’DA BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLMİŞTİ

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in yaklaşık 6 ay önce düzenlenen bir operasyon kapsamında tutuklanmasının ardından 30 Nisan’da belediye başkan vekilliği seçimi yapılmıştı. Seçimde 22 oy alan Murat Güneş, rakibinden 8 oy fazla alarak Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçilmişti.

CUMARTESİ SABAHI GÖZALTINA ALINDI

Başkan vekilliği görevini sürdüren Murat Güneş, Ataşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında cumartesi sabahı gözaltına alındı. Operasyonun ardından Güneş’in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 9 kişi hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

6 BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİNİN CHP’DEN AKP’YE GEÇMİŞTİ

Geçen hafta 6 belediye meclisi üyesinin CHP’den AKP’ye geçti. Ataşehir Belediye Meclisi’nde

CHP ile Cumhur İttifakı arasındaki fark 1’e düştü.

"HAKKIMDAKİ HER TÜRLÜ İDDİAYA HUKUK ÖNÜNDE YANIT VERMEYE HAZIRIM"

Tutuklanmasının ardından Murat Güneş’in sosyal medya paylaşımında Güneş, göreve Ataşehir Belediye Meclisinin iradesiyle geldiğini belirterek, 30 Nisan’daki seçimde 22 oy aldığını hatırlattı. Güneş, görevinin makam sahibi olmak değil, Ataşehir halkının kendilerine verdiği emanete sahip çıkmak olduğunu ifade etti.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in sosyal medya paylaşımı şöyle:

Kıymetli Ataşehirli komşularım,

Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel’in görevinden uzaklaştırılmasının ardından, Ataşehir Belediye Meclisimizin iradesiyle Belediye Başkan Vekilliği görevini üstlendim. 30 Nisan’da yapılan seçimde 22 oy alarak bu göreve seçildim.

Göreve geldiğim ilk gün ne söylediysem bugün de aynı yerdeyim: Biz bu makamların sahibi değil, milletimizin emanetçileriyiz.

Aylar boyunca tek gayemiz, Ataşehir halkının sandıkta verdiği emanete sahip çıkmak; belediyemizin hizmetlerini hiçbir koşulda aksatmamak ve Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel’in bıraktığı sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek oldu.

Son günlerde Belediye Meclisimizde yaşanan parti değişikliklerinin hemen ardından gerçekleştirilen bu operasyonun amacının ne olduğu da kamuoyunun malumudur. Yaşadığımız sürecin, Ataşehir halkının iradesi üzerine ipotek koyma çabasının bir parçası olduğu ayan beyan ortadadır.

Hakkımdaki her türlü iddiaya hukuk önünde yanıt vermeye hazırım. Talebimiz çok açıktır: Süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, şeffaf biçimde yürütülmeli; milletimizin hiçbir tereddüdüne yer bırakılmamalıdır.

Mesele bir makam ya da koltuk değildir. Mesele, Ataşehir halkının sandıkta ortaya koyduğu iradenin korunmasıdır.

Görevde olduğumuz her gün bu iradeye sahip çıkmak, Ataşehir’e hizmet etmek ve milletimizin bize teslim ettiği emaneti korumak için çalıştık. Bundan sonra da hukuka, demokrasiye ve millet iradesine olan inancımızdan vazgeçmeyeceğiz.

Ataşehir’in geleceğine ilişkin son sözü, günü geldiğinde Ataşehir halkı söyleyecektir!

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Murat Güneş

Ataşehir Belediye Başkan Vekili