Kılıçdaroğlu'nun avukatının zor anları! O soruyu duyunca adeta nutku tutuldu

CHP’de mahkeme kararı sonrası göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TBMM Grup Başkanvekillerine ilişkin hamlesi yeni bir yetki tartışması başlattı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, canlı yayında CHP tüzüğüne göre Kılıçdaroğlu’nun grup başkanvekillerini görevden alıp yenilerini atayabileceğini savundu. Ancak Çelik, bu yetkinin tüzüğün hangi maddesinde yer aldığı sorusuna yanıt veremedi.

KURULTAY İÇİN YETKİM YOK DİYEN KILIÇDAROĞLU HER GÖREVİ YAPIYOR

Mahkeme kararı nedeniyle Kılıçdaroğlu, CHP'nin kurultay yapamayacağını iddia etse de seçilmiş bir genel başkan gibi tüm yetkilerini kullanıyor. CHP Lideri Özgür Özel cephesi de yetkilerin yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun olmayan yetkilerini kullandığını da belirtiyor. Son yetki tartışması da grup başkanvekilliği üzerinden geldi.

Kılıçdaroğlu’nun 11 Haziran’da topladığı Merkez Yönetim Kurulu’nda, CHP'li Gökhan Günaydın ve CHP'li Ali Mahir Başarır’ın görevden alınmasına yönelik karar parti içinde tartışma yarattı. CHP TBMM Grubu tarafından bir kez daha Grup Başkanı seçilen CHP Lideri Özgür Özel ise grup başkanvekillerinin ancak milletvekillerinin oyuyla belirlenebileceğini belirtti.

Özel’e göre, CHP tüzüğü genel başkana grup başkanvekillerini doğrudan görevden alma ya da yerlerine yeni isim atama yetkisi vermiyor. Kılıçdaroğlu cephesi ise boşalan koltuklara atama yapılabileceği görüşünde.

CANLI YAYINDAKİ SORUYU DUYUNCA DONA KALDI

Tartışma, iktidar medyasından tv100 yayınında da gündeme geldi. Programa katılan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “Tüzüğe göre Kılıçdaroğlu, grup başkanvekillerini görevden alıp yenilerini atayabilir” dedi.

Hukukçu Tarkan Erdal ise Çelik’e, “Hangi maddede diyor?” sorusunu yöneltti. Çelik, bu soruya net bir maddeyle yanıt veremedi.

Yayındaki diyalog şöyle yaşandı:

Celal Çelik: “Tüzüğe göre Kılıçdaroğlu, grup başkanvekillerini görevden alıp yenilerini atayabilir.”

Tarkan Erdal: “Hangi maddede diyor?”

Celal Çelik: “Madde söyleyeceğim.”

Tarkan Erdal: “Hangi madde?”

Celal Çelik: “Tüzük önümde değil.”