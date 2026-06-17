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Kılıçdaroğlu’nun atadığı isim Ayhan Bora Kaplan’ın yanından çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Ankara İl Başkanlığı'na atadığı Fahri Yıldırım'ın suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününe katıldığı ortaya çıktı.

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Kılıçdaroğlu’nun atadığı isim Ayhan Bora Kaplan’ın yanından çıktı
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Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına geldikten sonra partide arınma yapılacağını öne süren Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, aralarında Özgür Çelik'in de bulunduğu çok sayıda il başkanını görevden aldı.

Görevden alınan isimler arasında, tutuklu Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un yerine başkanvekilliği yapan Yüksel Işık da yer alırken; Işık'ın yerine atanan Fahri Yıldırım ile ilgili dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı.

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KILIÇDAROĞLU’NUN ATADIĞI İSİM AYHAN BORA KAPLAN’IN YANINDAN ÇIKTI

Yıldırım'ın suç örgütü liderliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününe katıldığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun atadığı isim Ayhan Bora Kaplan’ın yanından çıktı - Resim : 2

AKGÜL'ÜN DE HALUK KIRCI İLE FOTOĞRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ramazan Kubat'ın genel merkezdeki bozkurtlu fotoğrafında yer alan Ayhan Akgül'ün de 7 TİP'li öğrencinin öldürülmesinden mahkum edilen Haluk Kırcı ile aynı masada fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun atadığı isim Ayhan Bora Kaplan’ın yanından çıktı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Mutlak butlan Kemal Kılıçdaroğlu
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