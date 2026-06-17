Son dakika | Özgür Çelik de aralarında! Butlan yönetiminden 6 isme ihraç talebi

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne atanan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir kez daha MYK'yı topladı ve o toplantıdan çok sayıda ihraç talebi çıktı.

CHP'nin 3 il başkanı ve 3 eski il başkanı disipline sevk edildi. 3 ilde görevlendirmeler yapıldı.

Butlan yönetimi tarafından sözcü olan Müslim Sarı, yaptığı açıklamada "Kadın Kolları Genel Başkanı olan Asu Kaya ve yönetimini feshettik" dedi.

Sarı, ayrıca, 3 il başkanı ve 3 eski il başkanı disipline sevk edildiğini de açıkladı. Disipline sevk edilenler arasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bulunuyor.

Sarı'nın açıklamasına göre;

Adana’ya Orhan Bayram, Malatya’ya Hakan Satılmış, Erzurum'a Mahmut Edebali, Bursa’ya Turgut Özkan atandı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLENLER...

Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, disipline sevk edildi. Yerine Mahmut Edebali atandı.

Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, disipline sevk edildi. Yerine Turgut Özkan atandı.

Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disipline sevk edildi. Yerine henüz atama yapılmadı.

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik disipline sevk edildi.

Mardin eski İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan ve Batman eski İl Başkanı Hüseyin Yaşar disipline sevk edildi.

GÖREVDEN ALINANLAR...

Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar görevden alındı, yerine Hasan Nasır atandı.

Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu görevden alındı, yerine Orhan Bayram atandı.

Malatya İl Başkanı Barış Yıldız görevden alındı, yerine Hakan Satılmış atandı.

Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık görevden alındı, Fahri Yıldırım atandı.

İzmir İl Başkanı görevden alındı, yerine Utku Gümrükçü atandı.

İŞTEN ÇIKARMALAR DA SÜRDÜ

Sarı açıklamasında, "Cumhurbaşkanlığı Ofisi Kapatıldığı için bazı arkadaşlar işsiz kalmış oldu. Sosyal medya paylaşımı yapmışlar var." dedi.

MYK gündeminde de var bu değerlendirme devam ediyor. Yargıtay'da üyeliklerin düşürülmesi de bir prosedürmüş hep öyle yapılıyormuş. Yarın YDK toplanacak arkadaşların itirazları değerlendirilecek"

İHRAÇ TALEBİNE İLK TEPKİ ÇELİK'TEN

Butlan yönetiminin ihracını istediği CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı:

"Ankara’dan İstanbul’a dönüş yolundayım,

İl Başkanlığımıza geçiyorum. Haksızlığa boyun eğmemizi kimse beklemesin.

İstanbul’un iradesini sonuna kadar savunacağız. Örgütümüzü ve partimizi savunacağız. Halkımız için, ülkemiz için, Cumhuriyet için,

Görevimizin başındayız."

İŞTEN ÇIKARMALARIN GEREKÇESİ: 'SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI'

Genel merkezde yaşanan ve yaklaşık 60 kişiyi bulan işten çıkarma dalgasına ilişkin soruları yanıtlayan Sözcü Sarı, Sarı, "Daha önce 38 arkadaşımızın görev süresi sona ermiş. Dünden itibaren de yaklaşık 20 arkadaşımızla ilgili bir tasarrufta bulunulmuş" dedi.

İşten çıkarmalara gerekçe olarak Cumhurbaşkanlığı Seçim Ofisi'nin kapatılmasını ve yeniden yapılandırmayı gösteren Sarı, tasfiye sürecindeki bir diğer dikkat çeken kriteri ise şu sözlerle doğruladı:

"Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili değerlendirdiğimiz arkadaşlarımız var. MYK gündeminde de var, bu değerlendirme devam ediyor."

Sendikayla görüşmelerin sürdüğünü belirten Sarı, toptancı bir anlayışla hareket etmediklerini savundu.

KURULTAY İMZALARINA DİSİPLİN TIRPANI

Parti içi muhalefetin genel merkeze teslim ettiği olağanüstü kurultay taleplerine karşı atılan disiplin adımı da rakamlara yansıdı. 74 il başkanı ve çok sayıda ilçe başkanının teslim ettiği 830 imzanın, genel merkezin disiplin hamlesiyle 820'ye düşürüldüğü açıklandı.

Sarı, süreci şu sözlerle anlattı:

"9 arkadaşımız tedbirli olarak disipline sevk edildiği için onları düştüğümüzde, 1 arkadaşımız da imzasını geri çekti. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne 820 adet kurultay delegesinin imzası var. İmzası bırakıldı, tutanak altına alındı."

İmzaların şekil ve içerik açısından inceleneceği, ardından genel merkezin olağanüstü kurultay tavrının kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Eş zamanlı olarak olağan kurultay sürecini işletmek üzere Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Adnan Demirci, Nevaf Bilek, Hasan Efe Uyar ve Deniz Demir'den oluşan 6 kişilik bir hazırlık komisyonu kurulduğu duyuruldu.

MİLLETVEKİLLİKLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ VE İSTİFALAR

İhracı istenen 9 milletvekilinin Yargıtay'daki CHP üyeliklerinin düşmesiyle ilgili sürecin parti iradesiyle değil, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mutat (rutin) işlemiyle gerçekleştiğini ileri süren Sarı, Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplanarak itirazları değerlendireceğini belirtti.

İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in istifasına dair kendilerine ulaşan bir bilgi veya gerekçe olmadığını aktaran Sarı; geçtiğimiz günlerde Parti Meclisi'nden istifa eden eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın ise "mutlak butlan davası" ile ilişkili olduğu gerekçesiyle YDK'ya sevk edildiğini söyledi.

İMAMOĞLU VE GRUP TOPLANTISI

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin statüsünün değişip değişmediği sorusuna yanıt veren Sarı, "Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı aday adayıdır. Mevcut durumu, statükosu budur" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta yapılmayan TBMM grup toplantısına dair "arka kapı diplomasisi" iddialarını reddeden Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü genel başkan sıfatıyla meclis grubunu toplayacağını ifade etti.