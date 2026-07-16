Kılıçdaroğlu'nun ağzından FETÖ iması çıkınca sicilini tek tek döktü

Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün CHP Lideri Özgür Özel ve arkadaşlarına destek verdiğini söylemesi tartışma yarattı. Gazeteci Ruşen Çakır, Kılıçdaroğlu’nun 17-25 Aralık dönemindeki tutumunu ve ABD ziyaretinde yaşananları hatırlattı. Çakır, dikkat çeken bir iddia da ortaya attı. Çakır, "Kim ki bugün herkesten fazla FETÖ düşmanı ise, her taşın altından Fethullahçı arıyorsa; bilin ki onun Fethullahçılıkla çok yakın, geçmişinde çok yakın ilişkisi vardır" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, FETÖ’nün CHP Lideri Özgür Özel ve arkadaşlarına destek verdiğini öne sürmesi yeni bir tartışma başlattı. Özel, Kılıçdaroğlu’nun sözlerine sert tepki gösterirken Gazeteci Ruşen Çakır da Kılıçdaroğlu’nun geçmişte Fethullahçılarla kurduğu ilişkileri anlattı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN FETÖ İMASI

Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında CHP yönetimini hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Siz gidip de MİT'e partiye FETÖ'cü sızmış mı diye soramazsınız. Siz devleti tanımıyorsunuz. Devletin görevi, risk oluştuğu zmaan müdahale etmek. Kaçak FETÖ'cüler kimi destekliyor internet sitelerine bakın. FETÖ'cü YouTuber'lar benim aleyhimde. FETÖ, Özgür Özel ve arkadaşlarına destek veriyor.”

ÖZEL’DEN KILIÇDAROĞLU’NA YANIT

Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu’nun kendisine haksızlık yaptığını belirtti. Özel, geçmişte FETÖ’nün kumpas davalarına karşı sergilediği tutumu hatırlatarak şu yanıtı verdi:

“ Şimdi Kemal Bey, kendisine çokça yapılan bu haksızlığı bana yapmaktan medet mi umuyormuş? O zaman şöyle bir şey olur; bunun ilk dalgasının nasıl geri püskürdüğünü hatırlamak lazım. Bunun ilk dalgası, bayramlaşma için Türkiye'nin dört bir yanından gelen belli sayıda insana hitaben yapılan konuşmada da böyle bir vurgu yapılmıştı. Cevabı dönemin Genelkurmay Başkanından, Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi kumpas davalarının mağdurlarından, ölenlerin yakınlarından geldi. Ali Tatar'ın abisi Ahmet Tatar'ın KUMPAS-DER’inden geldi, İlker Başbuğ'dan geldi. ‘FETÖ'ye karşı yanımızda dimdik duran, o günlerde bir tek yanımızda olan Özgür Özel'e, kimse FETÖ'cü yakıştırması yapamaz’ demişlerdi. Bunu söyleyeyim. O yüzden kime FETÖ'nün tarafındasın, kime FETÖ'cüler seni destekliyor derken herkesin ayağını denk alması lazım. Hep o savunuları biz buralarda güçlü yaptığımız için Kemal Bey'in o kası ve hafızası zayıf kalmış. O yönüyle herhalde buna verilecek cevabın bu olduğunu unuttu ki öyle bir imada bulunmuş.”

ÇAKIR’DAN KILIÇDAROĞLU’NA KRİTİK ELEŞTİRİ: KİM Kİ HERKESTEN...

Tartışmaya katılan Gazeteci Ruşen Çakır, geçmişte FETÖ'cüler ile yakın ilişki kuran bazı kişilerin bugün sert FETÖ karşıtı söylemler kullandığını savundu.

Çakır, şu ifadeleri kullandı:

“Ve şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunu daha önce değişik vesilelerle, dile getirdim, tekrar söyleyeyim:

Kim ki bugün herkesten fazla FETÖ düşmanı ise, her taşın altından Fethullahçı arıyorsa; bilin ki onun Fethullahçılıkla çok yakın, geçmişinde çok yakın ilişkisi vardır. Bunu bir not olarak düşeyim. Bunu özellikle siyasetçilere taşıyabilirsiniz.”

Kılıçdaroğlu’nun daha önce sosyal medyayı takip etmediğini söylediğini hatırlatan Çakır, son açıklamalarındaki çelişkiye dikkat çekti:

“Bir diğer not da; Kemal Kılıçdaroğlu'nun en son çıktığı bir televizyon kanalında, yurt dışındaki FETÖ'cü hesapların Özgür Özel ve arkadaşlarına destek verdiği sözünü gördüm. Daha önceki bir yayında da 'Ben sosyal medya takip etmiyorum' diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Şimdi nedense takip ediyor ve bunların Özgür Özelci olduğunu saptıyor.”

17-25 ARALIK DÖNEMİNİ HATIRLATTI

Çakır, Kılıçdaroğlu’nun 17-25 Aralık sürecinde FETÖ'cülerin çizgisine yakın bir tutum sergilediğini savundu. FETÖ'cülerin gelen bazı belgelerin CHP grup toplantılarında kullanıldığını iddia etti:

"Öyle midir, çok sanmıyorum. Ama şunu biliyorum; 17-25 Aralık sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu Fethullahçıların çizgisine çok yakındı. Onların birtakım malzemelerini grup toplantılarında okudu. Fethullahçılar Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP lideriyken ulaşabiliyorlardı. Bunu kendisi de çok iyi biliyor.”

ABD GEZİSİNDEKİ TOPLANTIYI ANLATTI

Çakır, gazeteci olarak takip ettiği Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisinde yaşananları da hatırlattı. Kongre’de düzenlenen toplantıya katılanların önemli bölümünün FETÖ'cü olduğunu belirtti:

“Mesela benim de gazeteci olarak izlediğim ABD gezisinde, Kongre'de yaptığı toplantıya gelen az sayıdaki ismin... İzlemeye gelen isimlerin, az sayıdaki ismin yarıdan fazlası Fethullahçı idi, hiç unutmam.”

Çakır, 15 Temmuz darbe girişiminde Meclis’e giden Özgür Özel hakkında FETÖ şüphesi yaratılmaya çalışılmasına tepki göstererek Kılıçdaroğlu’na daha dikkatli konuşması çağrısı yaptı:

“Dolayısıyla bu Fethullahçılık konusunda ona buna, Kemal Kılıçdaroğlu örneğinde olduğu gibi, 15 Temmuz gecesi Meclis'e giden Özgür Özel'e FETÖ, şaibesi yaratmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun biraz daha dikkatli olması bence iyi olacak diyeyim.”