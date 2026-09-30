Kayyum atanan DEM Partili belediye başkanları Mardin’de buluştu: Ahmet Türk'ten süreç mesajı

Yerlerine kayyum atanan DEM Partili belediye başkanları Mardin’de bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, 1 Ekim’de Meclis’in açılacağını hatırlatarak hukuki düzenlemelere ilişkin taleplerinin gündemde olduğunu söyledi. Türk, “Bugüne kadar çok önemli adımlar atılmasa dahi bu süreci sabırla takip ediyoruz, sabırla destekliyoruz” dedi.

Görevden alınan ve yerlerine kayyım atanan aralarında Mardin, Van, Tunceli, Hakkari ve bazı ilçelerin bulunduğu 10 belediye başkanı, Mardin’de bir araya geldi. DEM Parti Mardin İl Başkanlığı’ndaki toplantıya, DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcıs Mehmet Rüştü Tiryaki, yerlerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Devrim Demir, Van Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal, Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük, Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan’ın sıra görevden alınan bazı belediye eş başkanları katıldı.

Toplantının ardından DEM Parti İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Ahmet Türk, kayyum yönetiminin, halkın iradesine ipotek koymak olduğunu söyledi.

Kayyum yönetimlerinde yolsuzlukların yaşandığını öne süren Türk, “Bugün bir talan politikasının yürütüldüğünü görüyoruz. Yolsuzluğun, talanın had safhaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Kayyum demek zaten talan demektir. Kayyum demek yolsuzluk demektir. Kayyum demek halk iradesine ipotek koymadır. Biz bu nedenle sadece yolsuzluklarla ilgili değil, halkımızın iradesini gasbettiği için aslında tümüyle var olan kayyumları ve bu siyaseti tümüyle kınıyoruz ve bunun yerine halk iradesinin ortaya çıkması için bütün gücümüzle çabalarımızı sarf ediyoruz. Sarf etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 57 TAŞINMAZI SATIŞA ÇIKARDI”

Kayyumla yönetilen Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin 57 taşınmazının satışa çıkarıldığını dile getiren Türk, “Kimlere verildi, kendi yandaşlarıyla paylaştılar. Bu şekilde ihaleye çıkardılar. Yine ihalelerde yolsuzlukların yaşandığını çok iyi biliyoruz. Elbette bir gün bütün belgeleriyle bunları ortaya koyacağız. Bu nedenle halkımız şunu bilsin, kayyum politikası talan politikasıdır. Bu politikanın halk tarafından görülmesi ve bir bütün olarak bu politikaya karşı bütün halkımızın, sivil toplum örgütlerimizin, demokrasiye inanan herkesin bu konuda kendisine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“BU SÜREÇ BİZLER İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR”

Konuşmasında çözüm sürecine de değinen Türk, önemli bir sürecin yaşandığını, süreci çok değerli bulduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“2024 yılında Sayın Devlet Bahçeli'nin Parlamentoda grubumuzu ziyaret etmesiyle, arkadaşlarımızla tokalaşmasıyla yeni bir dönemin kapısı aralandı, zaman zaman kendi partisinin grup toplantısında, barışın, demokratik geleceğin ve toplumsal barışın sağlanması konusunda fikirlerini ortaya koydu. Bu dönemde aslında bu sürecin yürütücüsü olan PKK lideri Sayın Abdullah Öcalan, bu sürecin kalıcı bir barışa dönüşmesi konusunda kendisine düşen görevleri ve sorumlulukları yerine getirdi. Evet bir süreç işliyor. Bu süreç bizler için çok değerlidir. Küçük adımlar atılmış olsa bile bu süreci kalıcı bir sürece dönüşmesi konusunda elbette ki beklentilerimiz var. Bu konuda taleplerimiz var. Elbette ki bunun hukuki zeminin de hazırlanması lazım. Ancak bu süreci boşa çıkartmak isteyenlerin olduğunu da biliyoruz. Savaştan beslenen kesimlerinin olduğunu biliyoruz. Hatta bu sürecin başarıya ulaşmaması konusunda bazı güçlerin devreye girdiğini de biliyoruz. Ama şuna inanın, bu süreç devam ediyor. Bu sürece değer veriyoruz ve bu sürecin kalıcı bir hale gelmesi konusundaki çabalar, çalışmalar gün geçtikçe yoğunlaşıyor. Elbette halkımızın, sivil toplum örgütlerimizin bu sürece katkıları çok önemlidir.

İnanıyorum ki hep birlikte Kürt halkının demokratik geleceğini, Kürt halkının taleplerini yerine getirmek konusunda önemli adımlar atılacaktır.”

"HUKUKİ TALEPLER KONUSUNDA SONUNA KADAR ISRARCIYIZ"

Çözüm sürecine ilişkin iktidarın adım atması çağrısında bulunan Türk, "1 Ekim'de Meclis açılıyor. Hukuki düzenlenmelerin yapılması konusunda taleplerimiz gündemdedir. Bizler, partimiz, Sayın Öcalan, hukuki taleplerin yerine getirilmesi konusunda sonuna kadar ısrarlı olacaktır. Bundan da emin olmanızı istiyoruz. Bu süreci, bizler açısından yeni demokratik dönemin, demokratik siyasetin güçlendiği demokratik siyasetle sorunları çözülecek bir süreç olarak görmek ve değerlendirmek gerekiyor" dedi.

Ahmet Türk, Kürtlerin bu süreçte ortaya koyduğu fedakarlık karşısında hükümetin de iktidarın da adım atması gerektiğini ifade ederek, "Beklentilerimiz budur. Bugüne kadar çok önemli adımlar atılmasa dahi bu süreci sabırla takip ediyoruz, sabırla destekliyoruz. İnanıyorum ki bu, halklarımızın geleceği, ortak demokratik değerlerinde buluşacağı bir süreç olarak sonuçlanır” şeklinde konuştu. (ANKA)