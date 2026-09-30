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MHP'li Feti Yıldız "İzleme Komisyonu"nun görevlerini madde madde sıraladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreç kapsamında Meclis'te kurulacak "İzleme Komisyonu"nun görevlerini açıkladı. Yıldız, komisyonun süreci takip edip denetleyeceğini ve rapor hazırlayacağını belirtti.

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MHP'li Feti Yıldız "İzleme Komisyonu"nun görevlerini madde madde sıraladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak 'Terörsüz Türkiye' ismi verilen süreç ile ilgili komisyona dair paylaşımda bulundu.

Paylaşımda kamuoyunda 'Çerçeve Yasa' adı verilen kanun teklifinin 10 Ağustos'ta 467 kabul oyuyla yasalaştığını hatırlatan Yıldız, "Yeni Yasama Yılının başlamasıyla birlikte bu yasa kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tüm siyasi partilerin Meclis’teki temsil oranlarına göre katılımıyla sürecin şeffaf bir şekilde takibini ve denetlenmesini sağlamak üzere bir İzleme Komisyonu kurulacaktır" dedi.

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Söz konusu 'İzleme Komisyonu'na dair ise Yıldız şu bilgileri madde madde paylaştı:

- İzleme Komisyonu'nun temel görev ve yetkileri yasanın 7. maddesinde düzenlenmiştir.

-Komisyon yasa kapsamındaki tüm süreçleri ve uygulamaları yakından takip edecek,

-Yürütülen çalışmaların seyrine göre ilgili makamlara tavsiye kararları sunacak,

-Yürütme organı adına süreci yürüten Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun Meclis’e sunduğu bilgilendirmeleri değerlendirecek denetleyecek ve süreç raporları hazırlayacaktır.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasa MHP
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