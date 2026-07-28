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CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı kararını açıkladı: Özgür Özel ile istişare hâlindeyiz

CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, partiden istifa edip etmeme yönündeki değerlendirme toplantısının ardından mevcut konumlarını koruma kararı aldıklarını duyurdu. Ünsal ayrıca "CHP Lideri Özgür Özel ile istişareler sürüyor." dedi.

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CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı kararını açıkladı: Özgür Özel ile istişare hâlindeyiz

YENİ Partinin kurulmasının ardından çok sayıda belediye başkanı CHP'den istifa ederken Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, belediye meclis üyeleriyle nasıl bir yol izleneceğine dair değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı kararını açıkladı: Özgür Özel ile istişare hâlindeyiz - Resim : 1
Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal

Toplantının ardından açıklama yapan Ünsal, mevcut konumlarını koruma kararı aldıklarını belirtirken YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile istişarelerin sürdüğünü ifade etti.

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"MEVCUT KONUMUMUZU KORUYORUZ"

"Karşıyaka Belediye Meclis üyelerimizle yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, başta hemşehrilerimize sunduğumuz hizmetlerin ve belediye meclisi komisyonlarımızın çalışmalarının kesintisiz devam etmesi adına konumumuzu koruyoruz." diyen Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada şunlara yer verdi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile istişare hâlindeyiz. Önümüzdeki süreçte nihai değerlendirmeyi de birlikte yapacağız. En büyük önceliğimiz, Karşıyaka'ya hizmet etmek ve vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getirmektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı kararını açıkladı: Özgür Özel ile istişare hâlindeyiz - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Yeni Parti Belediye Başkanı Karşıyaka
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