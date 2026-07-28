Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti: Yeni bir başlangıç diyerek duyurdu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti: Yeni bir başlangıç diyerek duyurdu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Dutlulu, söz konusu istifayı "Yeni bir başlangıç" ifadesiyle duyurdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti: Yeni bir başlangıç diyerek duyurdu
Son Güncelleme:

Özgür Özel'in YENİ Parti'yi kurmasının ardından CHP'de başlayan istifalar dalga dalga büyüyerek sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Daha önce YENİ Parti'ye katılacağını duyuran Dutlulu, söz konusu istifayı "Yeni bir başlangıç" ifadeleriyle kamuoyuyla paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti: Yeni bir başlangıç diyerek duyurdu - Resim : 1

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN İSTİFA ETTİ

CHP Lideri Özgür Özel'in 90 milletvekili ile CHP'den istifa ederek YENİ Parti'yi kurmasıyla CHP'den peş peşe istifalar gelmeye başladı.

Çok sayıda ilde belediye başkanları CHP'den istifa ederken bir ayrılık haberi de Manisa'dan geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti: Yeni bir başlangıç diyerek duyurdu - Resim : 2
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun Instagram paylaşımı (28 Haziran 2026)

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ" DİYEREK DUYURDU

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda e-Devlet üzerinden siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına ilişkin ekran görüntüsüne yer vererek paylaşımına "Yeni bir başlangıç" notunu düşeceğini belirtti.

Butlan yönetiminden belediye başkanlarına YENİ Parti baskısı iddiası: Özgür Özel Halk TV'de anlattıButlan yönetiminden belediye başkanlarına YENİ Parti baskısı iddiası: Özgür Özel Halk TV'de anlattı
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yeni Parti CHP Manisa Özgür Özel İstifa
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro