Halk TV Siyaset Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti: Yeni bir başlangıç diyerek duyurdu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti: Yeni bir başlangıç diyerek duyurdu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Dutlulu, söz konusu istifayı "Yeni bir başlangıç" ifadesiyle duyurdu.