Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti: Yeni bir başlangıç diyerek duyurdu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Dutlulu, söz konusu istifayı "Yeni bir başlangıç" ifadesiyle duyurdu.
Özgür Özel'in YENİ Parti'yi kurmasının ardından CHP'de başlayan istifalar dalga dalga büyüyerek sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Daha önce YENİ Parti'ye katılacağını duyuran Dutlulu, söz konusu istifayı "Yeni bir başlangıç" ifadeleriyle kamuoyuyla paylaştı.
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN İSTİFA ETTİ
CHP Lideri Özgür Özel'in 90 milletvekili ile CHP'den istifa ederek YENİ Parti'yi kurmasıyla CHP'den peş peşe istifalar gelmeye başladı.
Çok sayıda ilde belediye başkanları CHP'den istifa ederken bir ayrılık haberi de Manisa'dan geldi.
"YENİ BİR BAŞLANGIÇ" DİYEREK DUYURDU
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.
Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda e-Devlet üzerinden siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına ilişkin ekran görüntüsüne yer vererek paylaşımına "Yeni bir başlangıç" notunu düşeceğini belirtti.