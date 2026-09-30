Jet, yat, otel derken sıra milyonlarca dolarlık villalara geldi! Fon vurguncularının 'mal kaçırma' oyunu

Fon soruşturmasında el koyma listesi her yeni belgeyle biraz daha kabarıyor. Daha önce 2 özel jet, 2026 model lüks yat ve Bolu’daki termal otel projesindeki paylarıyla gündeme gelen fon skandalının baş aktörleri Muhammed Yarız ve Serdar Turhan’ın bu kez Acarkent’teki milyonlarca dolarlık villaları dosyaya girdi. Savcılık belgelerine göre üçüncü kişiler ve şirketler adına kayıtlı görünen 5 lüks villanın toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL. En pahalı villanın değerinin ise 8,5 milyon dolara kadar çıktığı belirtildi. Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait olduğu değerlendirilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan 5 lüks villaya el konuldu. Lüks villaların başkaları adına kayıtlı olması nedeniyle, savcılık 'mal kaçırma' şüphesi üzerinde duruyor.

VİLLALAR ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE ŞİRKETLER ADINA ÇIKTI

Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ve Serdar Turhan’ın mal varlıklarına yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Acarkent’teki 5 lüks villanın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu belirlendi.

Muhammed Yarız: Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında, Beykoz’daki Acarkent Sitesi’nde bulunan 5 villaya ilişkin araştırma yapıldı.

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı / Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün sistem üzerinden yaptığı incelemede, villaların Muhammed Yarız, üçüncü kişiler ve şirketler üzerinden el değiştirdiği tespit edildi.

Araştırma tutanağına göre, Acarkent’teki A2 numaralı villa Muhammed Yarız tarafından 27 Şubat 2026’da Mehmet B'den devralındı. Yarız’ın bu taşınmazı 9 Eylül 2026’da Bolkan B'ye devrettiği belirlendi.

B399 numaralı villanın Enis B, A117 numaralı villanın Ömer Bedir Ç. B806 numaralı villanın Pusula Invest Gayrimenkul AŞ, B366 numaralı villanın ise KL Taahhüt İnşaat AŞ adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

EN PAHALISI 8,5 MİLYON DOLAR

Acarkent yönetiminin savcılığa gönderdiği bilgilendirmeye göre, sitenin emlak satış ofislerinden alınan bilgilerle villalar için ortalama değer çalışması yapıldı.



Buna göre A2 numaralı villanın 8 milyon ile 8,5 milyon dolar, B399 numaralı villanın 3 milyon ile 3,5 milyon dolar, A117 numaralı villanın 5 milyon dolar, B806 numaralı villanın 4 milyon dolar, B366 numaralı villanın ise 3 milyon ile 3,5 milyon dolar değerinde olabileceği bildirildi.

Yönetim, değerlerin konum, yüzölçümü, emsal satışlar ve fiziki özellikler dikkate alınarak bilirkişi tarafından kesinleştirilmesi gerektiğini de savcılığa iletti.

SAVCILIK MAL KAÇIRMA ÜZERİNDE DURUYOR

Dosyaya giren değerlendirmede, MASAK raporlarında yüksek tutarlı üçüncü kişi transferleri, yurt dışına para gönderimleri, yatırım kuruluşları arasındaki mali hareketler ve yakın tarihli taşınır-taşınmaz satışlarının dikkat çektiği belirtildi.

Savcılık, bu işlemlerin suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin devredilmesi ve mal varlığının azaltılması yönünde kuvvetli şüphe oluşturduğunu değerlendirdi.

Bu kapsamda, Muhammed Yarız’ın daha önce üzerine kayıtlı olan ve daha sonra devrettiği A2 numaralı villa ile Serdar Turhan ve Mehmet Salih Turhan’ın yetkilisi olduğu Bainbridge Gayrimenkul Ticaret AŞ’ye ait Bursa Nilüfer’deki taşınmaz için el koyma talep edildi.

JET YAT OTEL PAYI DERKEN SIRA VİLLALARA GELDİ

Fon soruşturması kapsamında Muhammed Yarız, Emre Tezmen ve Serdar Turhan’a ait olduğu belirtilen 2 özel jet ile 1 lüks yata el konulduğu duyurulmuştu. El konulan araçların toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon TL olduğu açıklanmıştı.

El konulan deniz aracının, Serdar Turhan’a ait olduğu belirtilen 2026 model Benetti Oasis 34M tipi “LORETA” adlı lüks yat olduğu kaydedilmişti. Ayrıca Muhammed Yarız ve Serdar Turhan’ın Bolu Karacasu’da 229 odalı termal otel projesi yürüten Esam Gayrimenkul Turizm AŞ’deki paylarına da el konulduğu ortaya çıkmıştı.

Son tespitlerle birlikte soruşturma dosyasına Acarkent’teki milyonlarca dolarlık villalar da girdi.