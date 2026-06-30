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İYİ Parti Lideri Dervişoğlu: Milyonlarca emeklimiz açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ediliyor

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, 30 Haziran Dünya Emekliler Günü mesajında iktidara seslenerek, "Milyonlarca emeklimiz açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm ediliyor. Refahı tesis etmek yönetenlerin vefa borcudur." dedi.

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İYİ Parti Lideri Dervişoğlu: Milyonlarca emeklimiz açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ediliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 30 Haziran Dünya Emekliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir mesaj yayımladı.

Dervişoğlu, mesajında emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek iktidara "vefa borcu" hatırlatmasında bulunarak, "Ne yazık ki milyonlarca emeklimiz, yılların emeğinin karşılığını alamıyor, açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm ediliyor" dedi.

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu: Milyonlarca emeklimiz açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ediliyor - Resim : 1

"MİLYONLARCA EMEKLİMİZ AÇLIK SINIRININ ALTINDA"

Dervişoğlu, milyonlarca vatandaşın emeğinin karşılığını alamadığını ve hak ettikleri saygınlığı görmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, ömrünü bu ülkeye emek vererek geçirenlerin günü…

Ne yazık ki milyonlarca emeklimiz, yılların emeğinin karşılığını alamıyor, açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm ediliyor.

Emekli kardeşlerimin hak ettiği refahı ve itibarı yeniden tesis etmek, bu ülkeyi yönetenlerin en temel vefa borcudur.

Tüm emeklilerimizin Dünya Emekliler Günü’nü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum."

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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